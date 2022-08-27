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Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor'a kötü haber

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Kopenhag maçından sonra sakatlandığını ve tedavisine başlandığını açıkladı. Peki yıldız futbolcu Galatasaray maçında oynayabilecek mi? Tedavisi ne kadar sürecek? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uğurcan Çakırın sakatlığı: Kaç hafta sahalardan uzak kalacak? Galatasaray maçında oynayacak mı?
Uğurcan Çakır

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Kopenhag maçından sonra sakatlandığını ve tedavisine başlandığını açıkladı. Peki yıldız futbolcu Galatasaray maçında oynayabilecek mi? Tedavisi ne kadar sürecek? İşte detaylar...

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "FC Kopenhag maçı sonrasında karın bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Uğurcan Çakır’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ karın bölgesinde (internal oblik kası) yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Uğurcan Çakır kaç hafta sahalardan uzak kalacak?

Edinilen bilgilere göre tedavisine başlanılan Uğurcan Çakır'ın, en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. Çakır'ın yokluğunda önce Galatasaray sonra ise diğer maçlar olmak üzere kaleyi genç eldiven Muhammet Taha Tepe koruyacak.

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