Ukrayna'da korku dolu anlar: Shakhtar maçı yarıda kaldı

Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip mücadelede Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda 2-2 giden maçta hava saldırısı uyarısı nedeniyle sahaya dönemedi. Karşılaşma 45 dakika gecikmeli olarak başladı.
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk’in, Ukrayna Ligi’nde LNZ Cherkasy deplasmanında oynadığı karşılaşma, hava saldırısı uyarısı nedeniyle yarıda kaldı.
Şampiyonluk yolunda kritik önem taşıyan ve liderlik yarışını doğrudan etkileyen mücadelede ilk yarı büyük bir çekişmeye sahne oldu. Karşılıklı gollerin atıldığı devre 2-2 eşitlikle sona erdi.
Ancak ikinci yarı öncesinde yapılan hava saldırısı uyarısı, maçın kaderini değiştirdi. Güvenlik protokolleri gereği takımlar ve görevliler sahaya çıkamazken, karşılaşmanın ikinci yarısı yaklaşık 45 dakika gecikmeli başladı.