Vitor Pereira'dan yıldız futbolcuya övgü dolu sözler: Çalıştığım en iyi oyuncu Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Olympiakos maçı öncesinde konuştu. Takım hakkında da genel bilgiler veren Portekizli hoca, Kim Min-Jae'nin çalıştığı en iyi oyunculardan birisi olduğunu söyledi.

Haber Merkezi 29 Eylül 2021, 15:54 Son Güncelleme: 29 Eylül 2021, 16:14 Yeni Şafak