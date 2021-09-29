Vitor Pereira'dan yıldız futbolcuya övgü dolu sözler: Çalıştığım en iyi oyuncu

Fenerbahçe yarın UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira, geliştirmek istediği oyun sistemi hakkında konuştu. Portekizli hocanı açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
"Taraftarlara ihtiyacımız var"
- "Çok güçlü bir maç olacak. İyi ve tecrübeli takıma oynayacağız. Portekizli bir hocaları var, arkadaşız. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız, bunun için zorlayacağız. Umarım taraftarlarımızın desteği de arkamızda olur. Bu tip maçlarda buna çok ihtiyacımız var."
"Sayılara takılmayın"
- "Futbol sistemden ibaret değil. Önemli olan dinamikler. İnsanların uzun uzun 3'lü defans yorumlamasını anlamıyorum. Önemli olan davranışlardır. İyi bir dönem geçirdik. Serdar ve Pelkas hazırlık döneminde sakatlandı. Başka sakatlıklar da oldu. Sistem değil, dinamiği kaybettik. Oyuncularımız dönecek."
"Caulker sisteme uymuyordu"
- Caulker iyi bir oyuncu. Kendisine dürüst bir şekilde açıkladım. Onun oyun tarzı sisteme ve dinamiğe uymuyordu. Başka bir takıma gitti. Ona başarı diliyorum."
"Kim, çalıştığım en iyi oyuncu"
- "Kim Min-Jae üst seviye bir oyuncu. Çalıştığım oyuncular arasında en iyilerden biri diyebilirim."
- "Berisha'nın ve diğer oyuncularımın performansından mutluyum. Karakterli ve iyi oyunculardan kurulu bir ekibim var. Sadece takıma biraz geç katıldılar, o kadar."
- "Eğer eleştirilmek istemiyorsanız, başka bir iş yapmanız lazım. Futbol bu, insanlar sürekli konuşurlar ve sihirli yönlerinden biri de budur. Bilmiyorlar ama konuşuyorlar. Herkes teknik direktör, herkes benden daha iyi biliyor. Sadece eleştiriyorlar."
- "Hedefimiz, yarın kazanmak. Grupta birbirine yakın takımlar var. Bu grupta herhangi bir takımın, diğerlerinden çok üstün olduğunu düşünmüyorum. Lider olmak için yarışan 4 tane takım var. Avrupa Ligi'ni kazanacağımızı söylememi bekliyor olabilirsiniz ama ben gerçekçi biriyim. Yarın savaşıp elimizden geleni yapacağız."
- "Burak Kapacak çok genç ve çok teknik bir oyuncu. Ama alt ligden geldi ve taktiksel olarak bazı şeyleri anlayabilmesi için zamana ihtiyacı var. Ne zaman savunma, ne zaman hücum yapacağını anlaması gerekiyor. Tam hazır olmadan sahaya sürmek istemiyorum."
- "Rotasyon yapmadan tempolu oyun oynamaya devam etmemizi bekleyemezsiniz. Futbolcular makine değil, insanlar. Benim istediğim şey tüm futbolcuları aynı seviyede tutabilmek."
"Ben kesin Türk'tüm" - Vitor Pereira pic.twitter.com/JpKA0zRQx8
"Ben kesin Türk'tüm" - Vitor Pereira pic.twitter.com/JpKA0zRQx8— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 30, 2021