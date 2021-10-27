Yakın tarihin yıldızlarından biri olarak gösterilen Volkan Şen kendine kulüp arıyor Bursaspor'da gösterdiği performansla yakın tarihe damga vuran isimlerden biri olan Volkan Şen sonrasında Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Zaman zaman milli takımda da boy gösteren futbolcu şimdilerde kendisine kulüp arıyor. Futbol kariyerinde dramatik bir düşüş yaşayan tecrübeli oyuncu kısa süre içerisinde şaşkınlık yaşatacak bir imza atabilir.

Abone Ol