Spor Yeni Malatyasporda ikinci Başkan Yalçınkaya istifa etti
FUTBOL FUTBOL

Yeni Malatyaspor’da ikinci Başkan Yalçınkaya istifa etti

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da ikinci başkan Aziz Yalçınkaya görevden istifa ettiğini açıkladı. Yalçınkaya, sosyal medya hesabından, "Kulüp Başkanımız Adil Gevrek ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma bundaki sonraki süreçte başarılar diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Yeni Malatyaspor’da ikinci Başkan Yalçınkaya istifa etti
Aziz Yalçınkaya

Yeni Malatyaspor Kulübü’nde ikinci Başkanlık görevini yürüten Aziz Yalçınkaya görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüpte yaklaşık 7 yıldır 2. başkanlık görevini yürüten Yalçınkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “7 yıldır büyük bir tutkuyla yaptığım Yeni Malatyaspor Kulübü İkinci Başkanlığı görevimden sağlık durumumun elvermemesi nedeniyle istifa etmiş bulunmaktayım. Her zaman birlikte yol yürümekten onur duyduğum Kulüp Başkanımız Adil Gevrek ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma bundaki sonraki süreçte başarılar diliyorum’’ ifadelerini kullandı.


Yeni Malatyaspor tarihinin en kötü dönemini yaşıyor
SPOR
Yeni Malatyaspor tarihinin en kötü dönemini yaşıyor
Savaşın mağduru çocuklar

Savaşın mağduru çocuklar

Çatışmaların gölgesinde yürek burkan fotoğraflar.
Kiev hayalet pilotu

'Kiev hayalet' pilotu

​Gerçek mi hayal ürünü mü?
TVNET ekibi Odessada: Rusya Ukraynanın Karadenizle irtibatını kesmek için savaş gemilerini bölgeye yığdı

Ukrayna sokaklarında dikkat çeken billboardlar...

​Ukrayna'dan tahliye olan Türkler yaşadıkları dehşeti anlattı.

​Tansu Çiller, parlamenter sisteme dönüş isteyen 6'lı masaya sert çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.