Yeniden ayağa kalkacağız

Süper Lig’in 6. haftasında Pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da, takım kaptanı Jose Sosa, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Beşiktaş maçına özel çalışmayla hazırlandıklarını belirten Arjantinli futbolcu, “Gerçekten bizim için çok özel çalışma gerektiren bir hafta. Biz de özel bir çalışma ve özel konsantrasyonla bu maça hazırlanıyoruz. Bütün takım maça odaklanmış durumda. Bu maçta iyi bir oyunla iyi bir sonuç alabilirsek taraftarlarımızı mutlu edebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü bunu hak ediyorlar. Uzun süredir saha sonuçları beklediğimiz gibi değil. Başlangıçlar önemlidir ama önemli olan nasıl bitirdiğinizdir. Lig uzun bir maraton. Belki iyi başlayamadık ama daha oynayacağımız çok maç var. Bizim açımızdan da diğer takımlar için de uzun bir yol olacak. Kolay olmayacak. İyi başlayamadık ama yolun sonunda iyi bitirebiliriz. Bu bizim elimizde” dedi.

BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNEMLİ

Geçen yıl yakaladıkları çıkışın çalışma ve odaklanmalarıyla alakalı bir durum olduğunu kaydeden Jose Sosa, “Saha sonuçları gelince kazanmaya başlayınca çalışmanız daha kolay oluyor. Daha sakin bir kafayla daha sakin ortamda hazırlanmanız mümkün olabiliyor. Bu haftaki maç önemli ancak her şey demek değil. Saha içi sonuçları alabilirseniz tabi ki daha huzurlu olabilirsiniz. Bizim için önemli olan daha sakin kafayla çalışabilmek. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Her maç önemli ama biz maç maç bakıyoruz. Çünkü dediğim gibi lig gerçekten uzun bir maraton” diye konuştu.

YOLA DEVAM EDECEĞİZ

Her zaman tekrar ayağa kalkıp devam etmeyi tercih eden taraf olduklarını söyleyen Arjantinli futbolcu, “Taraftarımıza teşekkür ederiz. Uzak deplasmanlardan geldiğimizde gecenin geç saatlerinde bile şehrimize geldiğimizde havalimanında bizi karşılayan, destek veren yüzlerce, binlerce insanı gördük. Saha sonuçları istediğimiz gibi gelmedi belki ama bizim önümüzde sadece iki yol var. Bunlara takılı kalmak ya da tekrar ayağa kalkıp devam etmek. Biz her zaman tekrar ayağa kalkıp devam etmeyi tercih eden taraf olduk ve yine öyle olacak. Çünkü kaybettiğiniz maçlardan sonra üzülebilirsiniz ama bir sonraki maça hazırlanmanız için mutlu olmanız ve moral motivasyon olarak hazır olmanız gerekiyor. Sadece önümüzdeki maçlara hazırlanmayı, insanlara iyi motivasyon ve moralle hazırlanmayı arkadaşlarımıza bizde öğütlüyoruz. Şu an takım içinde gayet iyi bir hava olduğunu söylemem gerekir” şeklinde konuştu. Sosa, yeni kontrat meselesi için ise, “Ben sadece işime odaklanmış biriyim. Sezon sonunda kontratımın bitmesi veya bitmemesi beni çok düşündürmüyor. Sezon sonunda bunlar değerlendirilir. İki taraf da mutluysa neden olmasın” ifadelerini kullandı.

Derbilere Karaman damgası



Süper Lig’de, üst üste gelen talihsiz sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasına çıkış maçı olarak bakıyor. Bordo-mavililerin en büyük kozlarından biri ise Teknik Direktör Ünal Karaman’ın, takımın başına geldiği günden beri İstanbul’un şampiyonluklar yaşamış üç büyüklerine karşı ortaya koyduğu başarılı performansla birlikte aldığı saha sonuçları. Trabzonspor, geçen sezon başında göreve getirdiği Karaman yönetiminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında oynadığı 7 lig maçında sadece 1 yenilgi aldı. Söz konusu karşılaşmalardan 3 galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. Bordo-mavililer bu maçlarda attığı 13 gole karşılık kalesinde 9 gol gördü. Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor bu sonuçlarla ezeli rakipleri karşısında 12 puan toplarken, 9 puan kaybetti. Bordo-mavililer, Karaman yönetiminde taraftarı önünde İstanbul’un 3 büyüklerine karşı oynadığı maçları kazandı. Trabzonspor ezeli rakiplerine karşı deplasmanda oynadığı 4 maçta ise 1 yenilgi aldı.