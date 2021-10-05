Yunan futbolcu boğularak öldürüldü

Brezilyalı futbolcudan şok hareket: Maçın hakemini hastanelik etti

Brezilya 6. Liginde Guarani-SC Sao Paulo mücadelesinde Wiliam Ribeiro adlı oyuncu, bir anda sinirlendiği hakemi tekmelemeye başladı. Yere düşmesine rağmen saldırmaya devam eden Ribeiro, hakemi hastanelik etti.