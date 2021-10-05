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Yunan futbolcu boğularak öldürüldü

Yunanistan'ın alt lig takımlarından Makedonikos'ta forma giyen 31 yaşındaki futbolcu Nikos Tsoumanis, aracında ölü bulundu.

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Haber Merkezi AA
Yunan futbolcu boğularak öldürüldü
Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

Yunan futbolcu Nikos Tsoumanis'in, Selanik’te park halindeki aracında ölü bulunduğu bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA’nın haberine göre, adli tıp kurumunda yapılan ilk inceleme sonucu ölüm nedeninin boğulma olduğu kaydedildi.

Ölüm nedenini ilişkin nihai raporun hazırlanması için adli tıp analizinin sürdürüldüğü belirtildi.

Yunanistan'ın alt lig takımlarından Makedonikos'ta oynayan 31 yaşındaki futbolcunun, boğazında plastik bir paketleme malzemesi sıkılmış şekilde aracında bulunduğu bildirildi.

Öldürülen futbolcu Nikos Tsoumanis
Öldürülen futbolcu Nikos Tsoumanis

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