Spor Fenerbahçe ve Beşiktaşlı eski futbolcu Sezer Öztürk dehşet saçtı 1 ölü, 4 yaralı
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Fenerbahçe ve Beşiktaşlı eski futbolcu Sezer Öztürk dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere dehşet saçtı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşın kurşunlardan kaçma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Fenerbahçe ve Beşiktaşlı eski futbolcu Sezer Öztürk dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
Sezer Öztürk'ün otomobilinden ateş açtığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, 19 Eylül Pazar günü akşam 17.30 sıralarında Çekmeköy’de Şile otoyolu Paşaköy mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre, Halil İbrahim S. (24) babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla Paşaköy mevkisine mangal yapmaya geldi. Patika yolun kenarına araçlarını park eden grup mangal yapmaya başladı. İddiaya göre, yabancı plakalı araçla gelen eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı patika yoldan aracıyla geçmek için yol istedi. Halil İbrahim S. yol vermek istediği sırada ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Sezer Öztürk’ün arkadaşı ve Halil İbrahim S.’nin ailesi ve arkadaşlarının katılmasıyla kavga büyüdü. Yaşanan arbedede Halil İbrahim S. kaçarak vatandaşların bulunduğu alana girmeye çalıştı. Otomobilinden ateş açan Sezer Öztürk hızla olay yerinden uzaklaştı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada Halil İbrahim S. hayatını kaybetti. Baba Haydar G., ağabey Duran S. ve arkadaşları Sezgin Y. ile Metin A. ise yaralandı.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, hayatını kaybeden Halil İbrahim S.’nin kurşunlardan kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Halil İbrahim S.’nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Halil İbrahim S.’nin Nişantepe mezarlığına defnedildiği belirtildi. Yaralanan vatandaşların ise hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Kariyerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen Sezer Öztürk, 2015 yılında futbola veda etmişti.
Kariyerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen Sezer Öztürk, 2015 yılında futbola veda etmişti.

"Silahı çatır çatır sıkmaya başladı, adamı öldürdü"

Olayı gören mahalle sakini Emre Sepetçi, “Ölen arkadaş buradan koşmaya başladı, onları kovalamış. Öldüren kişi araçla geldiği ortak noktada karşılaştılar. Ölen kişi kaçmaya başlayınca gürültüye dışarı çıktık. 'Siz karışmayın, sizlik bir durum yok, hedefim o' dedi. Silahı çatır çatır sıkmaya başladı, adamı öldürdü. Her şey bir anda oldu ne olduğunu anlayamadık. Planlı projeli bir olay, adamı gözümüzün önünde öldürdü. Mahalle ayağa kalktı, 2 el halkın üzerine ateş açtı. Yabancı plakalı aracıyla kaçmaya başladı” diye konuştu.

Fenerbahçe ve Beşiktaşlı eski futbolcu Sezer Öztürk dehşet saçtı: Abi ateş etme
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Fenerbahçe ve Beşiktaşlı eski futbolcu Sezer Öztürk dehşet saçtı: Abi ateş etme
Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giymiş eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere dehşet saçtı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşın kurşunlardan kaçma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.


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