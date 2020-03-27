"Yüzde 1 milyon koronayım" demişti, test sonucu negatif çıktı
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda, koronavirüs testlerinin negatif çıktığını ve hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.
Haber MerkeziİHA
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda, geçtiğimiz günlerde koronavirüs teşhisiyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Tedavisi sonrası bugün yapılan testlerin sonucunda koronavirüsü negatif çıkan Renda, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.
Renda, "Hastaneden taburcu edildim. 14 günlük karantina süremi tamamlamak için dinlenmeye çekiliyorum" ifadelerini kullandı.
Cenk Renda daha önce verdiği bir röportajda, "Yüzde 1 milyon koronayım" demişti.
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