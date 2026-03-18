Zeynep Sönmez Miami Açık'ta turladı

11:0418/03/2026, Çarşamba
Zenyep Sönmez maç sonu büyük sevinç yaşadı.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Miami Açık Tenis Turnuvası'nda Brezilyalı Beatriz Haddad Maia'yı 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

Dünya sıralamasının 83. basamağındaki Zeynep, ABD'nin Miami kentinde düzenlenen turnuvanın ana tablo tek kadınlar ilk tur maçında, klasmanın 69 numarası Haddad Maia ile karşılaştı.


Zeynep, rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek WTA 1000 düzeyindeki organizasyonda tur atladı.


23 yaşındaki milli tenisçinin 2. turdaki rakibi, 12 numaralı seribaşı İsviçreli raket Belinda Bencic olacak.






