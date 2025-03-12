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Spot piyasada 12 Mart 2025 güncel elektrik fiyatları

Spot piyasada 12 Mart 2025 güncel elektrik fiyatları

14:3512/03/2025, Çarşamba
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Elektrik fiyatları
Elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 762 lira 25 kuruş, en düşük 150 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,8 azalarak 1 milyar 131 milyon 517 bin 381 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 2 bin 762 lira 25 kuruş, en düşük saat 12.00'de 150 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1810 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1796 lira 84 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 799 lira 99 kuruş, en düşük 500 lira olarak kayıtlara geçti.



#spot elektrik
#Türkiye
#elektrik fiyatları

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