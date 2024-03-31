Sultanbeyli Seçim Sonuçları 2024

Sultanbeyli yerel seçim sonuçları, 31 Mart seçimleri nedeniyle bir hayli merak konusu. İstanbul’un ilçelerinden biri olan Sultanbeyli’de belediyeyi kim kazandı, Sultanbeyli belediye başkanı kim oldu? Sultanbeyli hangi partide? soruları 246.463 seçmenin olduğu ilçe sakinleri tarafından 2024 yerel seçim nedeniyle sorgulanmakta. İşte İstanbul Sultanbeyli yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

SULTANBEYLİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Sultanbeyli 2024 seçim sonuçları , partilerin ve adayların oy oranları ile 2024 yerel seçiminde Sultanbeyli belediyesini kim kazandı? sorusun cevabı netlik kazanmış olacak.

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024

Ali Tombaş AK Parti

Ayhan Koç CHP

Fatih Karataş İYİ Parti

Ertan Hamitoğlu DEM

Muhammet Fetullah Bülbül SP

Ömer Urgun YRP

YEREL SEÇİM 2024 İSTANBUL İLÇE SONUÇLARI YENİŞAFAK SEÇİM SAYFASI ÜZERİNDEN ANLIK ANLIK ÖĞRENİN

Vatandaşlar, İstanbul seçim sonuçları 2024 ne oldu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Sultanbeyli seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde AK Parti’nini adayı Hüseyin Keskin %59 oy oranı ile Sultanbeyli belediye başkanı seçilmişti.

SULTANBEYLİ’DE HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI? SULTANBEYLİ OY ORANI

2019 yerel seçim sonuçlarına göre Sultanbeyli’de partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

AK Parti %59

CHP %16

HDP %10,6

BBP %7,4

SP %6,1

Sultanbeyli hakkında genel bilgiler

Sultanbeyli, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan, son yıllarda hızlı bir kentsel gelişim gösteren ilçelerden biridir. 1992 yılında ilçe statüsü kazanan Sultanbeyli, İstanbul'un doğusunda, Samandıra ve Sancaktepe ilçeleriyle komşudur. Nüfusu ve yapılaşması hızla artan Sultanbeyli, özellikle yeni konut projeleri ve sosyal donatı alanlarıyla dikkat çeker. İşte Sultanbeyli hakkında bazı önemli bilgiler:

Coğrafya ve İklim

Sultanbeyli, İstanbul'un Anadolu Yakası'nın doğusunda yer alır ve tipik bir Marmara iklimi özellikleri gösterir. Yazları sıcak ve nemli, kışları soğuk ve yağışlı geçer. İlçenin coğrafi yapısı genellikle düz arazilerden oluşur ve kuzeyindeki Aydos Ormanı, ilçenin en önemli doğal güzelliklerinden biridir.

Ekonomi ve Sosyal Hayat

Sultanbeyli, son yıllarda gösterdiği hızlı kentsel gelişimle birlikte ekonomik olarak da büyümektedir. İlçede bulunan sanayi siteleri, küçük ve orta ölçekli işletmeler ekonomik faaliyetlerin can damarıdır. Ayrıca, yeni konut projeleri ve alışveriş merkezleri gibi sosyal donatılar, ilçenin yaşam kalitesini artırmaktadır.

Tarih ve Kültür

Sultanbeyli'nin tarihi, genel olarak İstanbul'un tarihiyle paralellik gösterir. İlçe, Osmanlı döneminde İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan bentlere ev sahipliği yapmıştır. Günümüzde Sultanbeyli, farklı kültürel arka plana sahip nüfusuyla çeşitli kültürel etkinliklere ve festivallere ev sahipliği yapmaktadır.

Turizm ve Dinlenme Alanları

Sultanbeyli, özellikle Aydos Ormanı ile dikkat çeker. Aydos Ormanı, hafta sonları piknik yapmak, yürüyüş ve bisiklet sürmek isteyen İstanbullular için popüler bir kaçış noktasıdır. Ayrıca, ilçede bulunan kültür merkezleri ve parklar, yerel halka ve ziyaretçilere sosyal aktiviteler sunar.

Ulaşım

Sultanbeyli, İstanbul'un diğer bölgelerine ulaşım açısından gelişmekte olan bir altyapıya sahiptir. TEM otoyolu üzerinde yer alan ilçe, özellikle karayolu ulaşımında avantajlı bir konumdadır. Ayrıca, İstanbul'un geneline hizmet veren otobüs hatları ve planlanan metro projeleri ile ilçenin ulaşım ağı daha da güçlendirilecektir.