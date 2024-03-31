Sultanbeyli Seçim Sonuçları 2024

SULTANBEYLİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024
SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024
- Ali Tombaş AK Parti
- Ayhan Koç CHP
- Fatih Karataş İYİ Parti
- Ertan Hamitoğlu DEM
- Muhammet Fetullah Bülbül SP
- Ömer Urgun YRP
YEREL SEÇİM 2024 İSTANBUL İLÇE SONUÇLARI YENİŞAFAK SEÇİM SAYFASI ÜZERİNDEN ANLIK ANLIK ÖĞRENİN
Vatandaşlar, İstanbul seçim sonuçları 2024 ne oldu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.
SULTANBEYLİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
Sultanbeyli seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde AK Parti’nini adayı Hüseyin Keskin %59 oy oranı ile Sultanbeyli belediye başkanı seçilmişti.
SULTANBEYLİ’DE HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI? SULTANBEYLİ OY ORANI
2019 yerel seçim sonuçlarına göre Sultanbeyli’de partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
AK Parti %59
CHP %16
HDP %10,6
BBP %7,4
SP %6,1
Sultanbeyli hakkında genel bilgiler
Sultanbeyli, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan, son yıllarda hızlı bir kentsel gelişim gösteren ilçelerden biridir. 1992 yılında ilçe statüsü kazanan Sultanbeyli, İstanbul'un doğusunda, Samandıra ve Sancaktepe ilçeleriyle komşudur. Nüfusu ve yapılaşması hızla artan Sultanbeyli, özellikle yeni konut projeleri ve sosyal donatı alanlarıyla dikkat çeker. İşte Sultanbeyli hakkında bazı önemli bilgiler:
Sultanbeyli, İstanbul'un Anadolu Yakası'nın doğusunda yer alır ve tipik bir Marmara iklimi özellikleri gösterir. Yazları sıcak ve nemli, kışları soğuk ve yağışlı geçer. İlçenin coğrafi yapısı genellikle düz arazilerden oluşur ve kuzeyindeki Aydos Ormanı, ilçenin en önemli doğal güzelliklerinden biridir.
Sultanbeyli, son yıllarda gösterdiği hızlı kentsel gelişimle birlikte ekonomik olarak da büyümektedir. İlçede bulunan sanayi siteleri, küçük ve orta ölçekli işletmeler ekonomik faaliyetlerin can damarıdır. Ayrıca, yeni konut projeleri ve alışveriş merkezleri gibi sosyal donatılar, ilçenin yaşam kalitesini artırmaktadır.
Sultanbeyli'nin tarihi, genel olarak İstanbul'un tarihiyle paralellik gösterir. İlçe, Osmanlı döneminde İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan bentlere ev sahipliği yapmıştır. Günümüzde Sultanbeyli, farklı kültürel arka plana sahip nüfusuyla çeşitli kültürel etkinliklere ve festivallere ev sahipliği yapmaktadır.
Sultanbeyli, özellikle Aydos Ormanı ile dikkat çeker. Aydos Ormanı, hafta sonları piknik yapmak, yürüyüş ve bisiklet sürmek isteyen İstanbullular için popüler bir kaçış noktasıdır. Ayrıca, ilçede bulunan kültür merkezleri ve parklar, yerel halka ve ziyaretçilere sosyal aktiviteler sunar.
Sultanbeyli, İstanbul'un diğer bölgelerine ulaşım açısından gelişmekte olan bir altyapıya sahiptir. TEM otoyolu üzerinde yer alan ilçe, özellikle karayolu ulaşımında avantajlı bir konumdadır. Ayrıca, İstanbul'un geneline hizmet veren otobüs hatları ve planlanan metro projeleri ile ilçenin ulaşım ağı daha da güçlendirilecektir.
Sultanbeyli, hızlı kentsel gelişimin yanı sıra doğal güzellikleri ve sosyal imkanlarıyla da öne çıkan, İstanbul'un dinamik ilçelerinden biridir. Gelişen altyapısı ve artan yaşam kalitesiyle dikkat çeken Sultanbeyli, hem yaşamak hem de ziyaret etmek için çeşitli olanaklar sunmaktadır.