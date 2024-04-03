Süper Kupa maçı canlı yayın bilgisi spor severlerin gündeminde! Turkcell Süper Kupa finali, Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında gerçekleşecek. Süper Kupa biletleri de satışa çıktı. Peki, Süper Kupa finali ne zaman, maçın tarihi değişti mi?
SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
TFF açıklamasına göre Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçı 7 Nisan günü sat 21:30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda düzenlenecek.
SÜPER KUPA ERTELENECEK Mİ?
Toplantıda açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Süper Kupa'yla alakalı iki opsiyonumuz var: hiç çıkmamak veya U-19'la çıkmak. Büyüklerimizden aldığımız görüş radikal bir tepki olacaksa Süper Kupa'da olmalı görüşü. Ben de buna katılıyorum. Karagümrük maçını tarihini değiştirelim diyeceksin... Karagümrük kabul etmezse ne olur diyoruz, hallederiz diyorlar. Karagümrük'ü hallediyorsunuz, Galatasaray'ı halledemiyorsunuz öyle mi? Sen buranın amirisin, vereceksiniz kararı geçeceksiniz. 15 Mart'a kadar Süper Kupa tarihini bekleseydiniz. Lanetli midir nedir bu Süper Kupa, bir türlü dikiş tutturamadı. Avrupa'da oynayan, rakibimiz olan takımların federasyonları takvimi değiştirecek ama bizim federasyonumuz 'ülke puanı vatan millet' derken Süper Kupa tarihini değiştirmeyerek Fenerbahçe'nin hem şampiyonluk hem Avrupa yoluna taş koyacak. Bu maça çıkmayalım diyen o kadar çok insan var ki" dedi.
SÜPER KUPA FİNALİ ERTELENDİ Mİ?
Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada Turkcell Süper Kupa maçının planlandığı gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıklamıştı.
Yapılan açıklamada; "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadeleri kullanmıştı.
LİGDEN ÇEKİLME DESTEK GÖRMEDİ
Eski yöneticiler ve üyeler, kongrede yönetime her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi. Ancak ligden çekilme konusunda büyük çoğunluğun tereddütleri var. Üyeler, böyle bir kararın sadece maddi olarak değil prestij anlamında da kulübe ciddi bir etkisi olacağı endişesini taşıyor. Yönetime bu konuda yetki verilse bile bunun son raddeye kadar kullanılmaması görüşü fazlasıyla ağırlıkta.