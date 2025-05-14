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Süper Kupa'da kim kimle oynayacak? Eşleşme nasıl olacak? TFF açıkladı

Süper Kupa'da kim kimle oynayacak? Eşleşme nasıl olacak? TFF açıkladı

23:2514/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Süper Kupa'da kim kimle oynayacak? Eşleşme nasıl olacak? TFF açıkladı
Süper Kupa'da kim kimle oynayacak? Eşleşme nasıl olacak? TFF açıkladı

Süper Kupa 2025 finali için gözler eşleşme sistemine çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) geçtiğimiz günlerde açıkladığı yeni formata göre, turnuva 4 takım arasında oynanacak. Süper Kupa'da format tek maç eleme usulüne göre uygulanacak (yarı final+final). Peki Süper Kupa'da eşleşmeler nasıl olacak? Kim kimle oynayacak? İşte detaylar.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam oynanan final maçını Trabzonspor karşısında aldığı 3-0'lık galibiyet ile kazanan Galatasaray şampiyon olarak kupayı müzesine ekledi. Bu gelişmenin ardından Turkcell Süper Kupa 2025'de takımların eşleşmeleri de araştırılmaya başlandı. TFF'nin yayınladığı yeni formata göre Süper Kupa'da eşleşmelerin detayları da belli oldu.


2025 SÜPER KUPA'DA KİM KİMİNLE OYNAYACAK?

TFF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, daha önceki dönemde yeni formatı ile oynanacağı duyurulan
Turkcell Süper Kupa 2025 müsabakalarının hangi şekilde oynanacağı
nı kararlaştırmıştır.

Buna göre,
müsabakalar tarafsız saha
veya sahalarda
tek maç eleme usulüne göre
oynanacak olup,
yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti
,
kupa şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşecektir.
Kazanan takımlar final müsabakası oynamaya hak kazanacaktır.

Ancak bu sezon Galatasaray A.Ş.'nin ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantilemiş olması ve Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmiş olmasından dolayı,
ligi üçüncü sırada bitirecek takım, Turkcell Süper Kupa 2025 müsabakalarına katılacak son takım olacaktır.

Takımlarımızın sezon öncesinde oynayacağı
UEFA eleme müsabakaları da dikkate alınarak, müsabakaların 2026 Ocak ayında oynatılmasına karar verilmiştir.
Kesin tarihler ve final merkezleri daha sonra ilan edilecektir. Lig sıralaması ve kupa finalinde alınacak sonuçlar doğrultusunda eşleşmeler aşağıdaki şekilde olacaktır.

Lig şampiyonu ile kupa şampiyonunun aynı takım olması halinde:
Lig şampiyonu ile kupa finalisti, muhtemel: (
Galatasaray-Trabzonspor
)
Lig ikincisi ile lig üçüncüsü, (
Fenerbahçe-Beşiktaş, Samsunspor, Başakşehir
)

Fenerbahçe lig ikincisi olması durumunda, muhtemel lig üçüncüleri Beşiktaş, Samsunspor, Başakşehir takımlarından biri ile karşılaşacak.

Lig şampiyonu ile kupa finalistinin aynı takım olması halinde:

Lig şampiyonu ile lig üçüncüsü,

Kupa şampiyonu ile lig ikincisi,


Lig ikincisi ile kupa şampiyonunun aynı takım olması halinde:

Lig şampiyonu ile kupa finalisti,

Kupa şampiyonu ile lig üçüncüsü,


Lig ikincisi ile kupa finalistinin aynı takım olması halinde:

Lig şampiyonu ile kupa finalisti,

Kupa şampiyonu ile lig üçüncüsü eşleşecektir” ifadelerine yer verildi.



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