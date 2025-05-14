Süper Kupa'da kim kimle oynayacak? Eşleşme nasıl olacak? TFF açıkladı

Süper Kupa 2025 finali için gözler eşleşme sistemine çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) geçtiğimiz günlerde açıkladığı yeni formata göre, turnuva 4 takım arasında oynanacak. Süper Kupa'da format tek maç eleme usulüne göre uygulanacak (yarı final+final). Peki Süper Kupa'da eşleşmeler nasıl olacak? Kim kimle oynayacak? İşte detaylar.
Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam oynanan final maçını Trabzonspor karşısında aldığı 3-0'lık galibiyet ile kazanan Galatasaray şampiyon olarak kupayı müzesine ekledi. Bu gelişmenin ardından Turkcell Süper Kupa 2025'de takımların eşleşmeleri de araştırılmaya başlandı. TFF'nin yayınladığı yeni formata göre Süper Kupa'da eşleşmelerin detayları da belli oldu.
2025 SÜPER KUPA'DA KİM KİMİNLE OYNAYACAK?
Fenerbahçe lig ikincisi olması durumunda, muhtemel lig üçüncüleri Beşiktaş, Samsunspor, Başakşehir takımlarından biri ile karşılaşacak.
Lig şampiyonu ile lig üçüncüsü,
Kupa şampiyonu ile lig ikincisi,
Lig şampiyonu ile kupa finalisti,
Kupa şampiyonu ile lig üçüncüsü,
Lig şampiyonu ile kupa finalisti,
Kupa şampiyonu ile lig üçüncüsü eşleşecektir” ifadelerine yer verildi.