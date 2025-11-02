Yeni Şafak
Apple sonunda dinledi: iOS 26.1 Beta 4’te “Tinted” modu geliyor

23:462/11/2025, Pazar
G: 3/11/2025, Pazartesi
Apple, iOS 26.1 Beta 4 ile tartışmalı Liquid Glass arayüzüne 'Tinted' seçeneğini ekledi. Yeni ayar, daha opak ve okunabilir bir tasarım sunuyor.

Apple, kullanıcıların geri bildirimleri üzerine Liquid Glass tasarımına opak alternatif ekledi. Apple, iOS 26.1 Beta 4 güncellemesiyle birlikte uzun süredir tartışılan “Liquid Glass” arayüzüne yeni bir seçenek ekledi. “Tinted” adı verilen bu ayar, sistemin genel şeffaf görünümünü azaltarak daha opak, kontrastlı ve okunabilir bir tasarım deneyimi sunuyor.


Yeni seçenek, özellikle kilit ekranı bildirimlerinde ve uygulama menülerinde daha belirgin fark yaratıyor. Böylece Liquid Glass’ın cam efekti korunurken, metinler ve ikonlar arka plandan daha net biçimde ayrışıyor.


Yeni ayar nerede bulunuyor?

iOS 26.1 Beta 4 sürümünü kullananlar, bu özelliğe Ayarlar > Ekran ve Parlaklık menüsünden ulaşabiliyor. Buradaki “Liquid Glass” başlığı altında artık iki farklı görünüm seçeneği yer alıyor:

Clear (Şeffaf): iOS 26 ile tanıtılan orijinal saydam tasarım.

Tinted (Opak): Daha mat ve yoğun renk geçişlerine sahip, kontrastı artırılmış görünüm.

Apple, bu değişikliğin arayüzün genel hissiyatını korurken erişilebilirliği artırmayı hedeflediğini belirtiyor.


Kullanıcıların geri bildirimleri belirleyici oldu

Liquid Glass tasarımı, iOS 26’nın en çok konuşulan yeniliği olmuştu. Ancak birçok kullanıcı, aşırı şeffaf yapı nedeniyle okunabilirlik sorunları yaşadığını ve arayüzdeki metinlerin arka planla karıştığını dile getirmişti. Apple, bu eleştirileri dikkate alarak Beta 4 sürümünde “Tinted” seçeneğini ekledi. Bu da şirketin tasarım yaklaşımında nadir görülen bir geri adım olarak değerlendiriliyor. Yeni modun özellikle karanlık tema kullanıcıları için daha konforlu bir deneyim sunduğu belirtiliyor.


iOS 26.1 Beta 4’te başka neler var?

“Tinted” seçeneği dışında Beta 4 sürümüyle birlikte birkaç dikkat çekici yenilik daha eklendi:

Kamera arayüzünde yeni kaydırma kontrolü

Alarm ve zamanlayıcılarda slide-to-stop özelliği

Apple Intelligence için ek dil desteği

Yenilenen Apple TV uygulama ikonu

Ayarlar menüsünde tasarımsal düzenlemeler

Bu özelliklerin, nihai sürümde tüm iPhone ve iPad kullanıcılarına sunulması bekleniyor.


Apple’dan dengeli bir tasarım hamlesi

Apple, iOS 26 ile getirdiği cesur tasarım anlayışını tamamen terk etmek yerine, kullanıcı tercihine bağlı bir denge noktası oluşturdu. “Tinted” seçeneği, Liquid Glass’ın görsel zarafetini korurken işlevselliği artıran bir orta yol sunuyor. Beta programına kayıtlı kullanıcılar, iOS 26.1 Beta 4 güncellemesini Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsünden indirip yeni arayüzü deneyimleyebiliyor.

