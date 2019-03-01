Teknoloji Beyaz kıtaya meteoroloji istasyonu
BİLİM

Beyaz kıtaya meteoroloji istasyonu

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türkiye’nin kıtadaki ilk otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kuruldu. Sıcaklık, nem, basınç, kar yağışı gibi parametrelerin ölçüleceği istasyon, 2 yıl boyunca araştırmalar için veri sağlayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstasyonunun kuruluşu gerçekleştirildi.
İstasyonunun kuruluşu gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce (MGM), 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türkiye’nin “beyaz kıta”daki ilk otomatik meteoroloji gözlem istasyonunun kuruluşu gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde gerçekleşen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nde meteorolojik çalışmalar da yapılıyor. Sefer kapsamında MGM tarafından Türkiye’nin kıtadaki ilk otomatik meteorolojik gözlem istasyonu kuruldu. MGM Mühendisi Mehmet Yıkılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleştirilen Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne kurum olarak ilk kez katıldıklarını söyledi.

BAKAN VARANK İLK VERİLERİ İNCELEDİ

  • İstasyonun kurulumu için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Yıkılmaz, “Rüzgara ve soğuğa direndik. Bu istasyonda sıcaklık, nem, basınç, kar yağışı gibi parametreler ölçülecek” dedi. Yıkılmaz, şiddetli rüzgar nedeniyle malzemeleri taşımakta zorluk yaşadıklarını belirterek, yaklaşık 450 kilogram ağırlığındaki malzemeleri ilk olarak helikopterle Horseshoe Adası kıyısına ulaştırdıklarını, daha sonra buradan istasyonun kurulacağı tepeye taşıdıklarını anlattı. Uzun vadede kıtada ozon ölçümüne yönelik bir cihazın da kurulabileceğini vurgulayan Yıkılmaz, önceliklerinin meteorolojik veriler olduğunu bildirdi. Söz konusu istasyondan iki yıl boyunca meteorolojik veriler elde edilecek. Bu istasyondan alınacak veriler uydu modem haberleşmesi aracılığıyla merkez sunucuya aktarılarak veri tabanına kaydedilecek. Tüm gözlem verileri, araştırma çalışmalarında kullanılmak üzere MGM tarafından ilgili birimlerle paylaşılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da meteoroloji istasyonu kurulum çalışmalarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ederek, bilgi aldı. Varank, istasyondan gelen ilk verileri de inceledi.

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