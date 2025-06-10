Bilim adamları Ay’da trilyon dolarlık 'hazine' buldu

Araştırmacılar, Ay yüzeyinin altında 1 trilyon dolar değerinde platin olabileceğini ve bunun çıkarılmayı bekleyen büyük bir Ay hazinesi olduğunu söylüyor.





Planetary and Space Science adlı hakemli bilimsel dergide yayınlanan makaleye göre, bağımsız araştırmacı Jayanth Chennamangalam ve ekibi, Ay'ın yüzeyini kaplayan ve çapları 1 kilometreden büyük yaklaşık 1,3 milyon kraterden 6 bin 500'ünün paladyum veya iridyum gibi diğer değerli cevherlerin yanı sıra önemli miktarda platin içeren asteroitlerin çarpması sonucu ortaya çıktığını belirledi.





Araştırmacılar için bu durum yalnızca muazzam bir zenginlik vaadi değil; bu cevherlerin çıkarılmasından elde edilecek gelirin uzayı keşfetmek için kullanılabileceği de düşünülüyor.





UZAYI KEŞFETMEK

Chennamangalam, New Scientist'e yaptığı açıklamada, "Günümüzde astronomi merakımızı gidermek için yapılıyor. Çok az pratik uygulaması var ve çoğunlukla vergi mükelleflerinin parasıyla ödeniyor, bu da araştırma fonunun hükümet politikasının insafına kaldığı anlamına geliyor” dedi.





"Uzay kaynaklarını paraya dönüştürebilirsek -ister Ay'da ister asteroitlerde olsun- özel işletmeler Güneş Sistemi'nin keşfine yatırım yapacaktır.”





Astrofizik alanında doktora yapan ve Oxford Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışan Chennamangalam, "Ay'da cevher taşıyan asteroit kalıntılarının bulunduğu krater sayısının, erişilebilir cevher taşıyan asteroitlerden çok daha fazla olabileceğini" tespit etti.





Araştırmacıya göre bu kraterleri kazmak, madencilik faaliyetleri için uzak asteroitlere seyahat etmekten çok daha basit olabilir.





YASALAR NE DİYOR?