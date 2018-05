Call of Duty: Black Ops 4 duyuruldu Call of Duty serisi, Fortnite ve PUBG gibi oyunların yükselişini görerek yeni bir modla karşımıza çıkacak. Yeni duyurulan Call of Duty: Black Ops 4, bu iki oyuna rakip olacak şekilde tasarlanıyor ve Battle Royale modu içeriyor.

18 Mayıs 2018, 16:25 Son Güncelleme: 18 Mayıs 2018, 16:44 Diğer