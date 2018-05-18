Call of Duty: Black Ops 4 duyuruldu

Oyun dünyası için büyük rekabet başladı. 23 Mayıs’ta Battlefield V’in duyurulacağı açıklanmasından hemen sonra Activision tarafından Call of Duty: Black Ops 4’ün detaylı oynanış videoları ve duyurusu yapıldı. Videolarda oyuna dair her şeyi açıklıyor. PUBG ve Fortnite ile meşhur olan Battle Royal modu serinin bu bölümünde yer alacak.

Yayınlanan videolarda oyunun aksiyon düzeyinin yine çok yüksek olacağı belli oluyor. Bunun üzerine kalkanlı, kılıçlı savaşlar, zombi modları ve battle royale derken oyun büyük umut vadediyor. 12 Ekim 2018'de PC, Xbox One, PS4 için piyasaya çıkacak olan Call of Duty Black Ops 4'ü bugün sipariş verirseniz, kapalı betaya herkesten önce erişme şansına sahip olabilirsiniz.



