Dijital köle olmayın

Dünya

Sincar Tiyatrosu: Haşdi şabi'ye katıldılar

Terör örgütü PKK’nın Irak’taki Sincar bölgesini boşalttığı iddiaları boş çıktı. ABD destekli ‘Sincar Anlaşması’ bölgeden ayrılmayan teröristlerin ilçede konum ve üniforma değiştirerek sergilediği bir tiyatroya dönüştü. Şengal Kaymakamı Mahma Halil, PKK’lıların ilçe sınırları içinde bir yerden başka bir yere taşındığını doğruladı. Halil, “PKK’ya bağlı Şengal Koruma Birliklerinin büyük bir bölümü Haşdi Şabi’ye katıldı” dedi. Irak Türkmen Cephesi’nden Mehmet Tütüncü ise, “Biz terör örgütünün Irak’tan toptan çıkarılmasını istiyoruz. Bir grup teröris Telafer ve Kerkük’e sızmış olabilir” diye konuştu.