Dünyanın ilk ultra hassas ve esnek amonyak sensörünü geliştirildi

KIMS Enerji ve Çevre Malzemeleri Araştırma Bölümü'nden Dr. Jongwon Yoon, Dr. Jeongdae Kwon ve Dr. Yonghoon liderliğindeki bir araştırma ekibi, bakır bromür (CuBr) film kullanarak dünyanın ilk amonyak (NH₃) gaz sensörünü geliştirdi. Yeni nesil CuBr tabanlı sensör, sadece yüksek hassasiyet ve seçicilik sunmakla kalmıyor, aynı zamanda üretim kolaylığı ve maliyetiyle de dikkat çekiyor. Çevresel izleme, endüstriyel güvenlik ve medikal teşhis gibi birçok alanda kullanılabilecek bu sensör, havada az miktardaki amonyağı dahi algılayabiliyor.