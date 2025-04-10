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Dünyanın ilk ultra hassas ve esnek amonyak sensörünü geliştirildi

Dünyanın ilk ultra hassas ve esnek amonyak sensörünü geliştirildi

16:5910/04/2025, Perşembe
DHA
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Yeni nesil CuBr tabanlı sensör, yüksek hassasiyet ve seçiciliğin yanı sıra, üretim kolaylığı ve düşük maliyetiyle de öne çıkıyor.
Yeni nesil CuBr tabanlı sensör, yüksek hassasiyet ve seçiciliğin yanı sıra, üretim kolaylığı ve düşük maliyetiyle de öne çıkıyor.

Bilim adamları dünyanın ilk ultra hassas ve esnek ‘amonyak sensörü'nü geliştirdiklerini duyurdu.

Kore Malzeme Bilimi Enstitüsü'nden (KIMS) araştırmacılar, düşük sıcaklıkta sentezlenen bakır bromür (CuBr) filmi kullanarak dünyanın ilk ultra hassas ve son derece esnek amonyak sensörünü geliştirdi.


KIMS Enerji ve Çevre Malzemeleri Araştırma Bölümü'nden Dr. Jongwon Yoon, Dr. Jeongdae Kwon ve Dr. Yonghoon liderliğindeki bir araştırma ekibi, bakır bromür (CuBr) film kullanarak dünyanın ilk amonyak (NH₃) gaz sensörünü geliştirdi. Yeni nesil CuBr tabanlı sensör, sadece yüksek hassasiyet ve seçicilik sunmakla kalmıyor, aynı zamanda üretim kolaylığı ve maliyetiyle de dikkat çekiyor. Çevresel izleme, endüstriyel güvenlik ve medikal teşhis gibi birçok alanda kullanılabilecek bu sensör, havada az miktardaki amonyağı dahi algılayabiliyor.



Araştırmanın başındaki isim Dr. Jongwon Yoon, geliştirilen teknolojinin özellikle esnek ve giyilebilir elektronik cihazlara entegre edilebileceğine dikkat çekerek, “Bu sensör, iç mekan hava kalitesinin izlenmesinden kişisel sağlık takibine kadar pek çok alanda kullanılabilir. Özellikle insan vücuduna entegre edilerek nefes analizi üzerinden hastalık teşhisi yapılmasını mümkün kılabilir” ifadelerini kullandı.

Yeni sensör teknolojisinin, gelecekte giyilebilir sağlık cihazlarından akıllı ev sistemlerine kadar pek çok uygulamada kullanılabileceği belirtildi.





#Bilim
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