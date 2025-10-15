Google arama sayfaları değişiyor: 'Sponsored results' dönemi

Google, arama sonuçlarında sponsorlu içerikleri artık tek bir başlık altında gösterecek. “Sponsored results” etiketiyle gelen yeni görünüm, hem mobil hem de masaüstü kullanıcılarını etkileyecek.





Reklamlar artık tek başlık altında toplanacak

Google, arama sonuçlarının görünümünde önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, arama sayfalarındaki tüm metin reklamları artık “Sponsored results” (Sponsorlu sonuçlar) başlığı altında toplayacağını duyurdu.





Kullanıcılar isterse sponsorlu sonuçları gizleyebilecek

Yeni tasarımla birlikte, kullanıcılar sayfanın üst kısmında en fazla dört reklam görecek. Bu bölüm, tıpkı haberlerdeki üst manşet alanı gibi ayrı bir kutucukta sunulacak. Ayrıca kullanıcılar, bu bölümü gizleme seçeneğine de sahip olacak.





Değişiklik, AI Overviews eleştirilerinin ardından geldi

Google, değişikliğin “kullanıcıların sayfada daha kolay gezinmesine yardımcı olacağını” söylese de, birçok kullanıcı bu adımı “AI Overviews” (Yapay Zekâ Genel Bakışları) özelliğine yönelik tepkilerin bir sonucu olarak değerlendiriyor. Zira AI Overviews’un arama sonuçlarını yukarıda tutması, gerçek bilgilere ulaşmak isteyen kullanıcıların artık daha fazla aşağı kaydırmasına neden olmuştu.





SEO ve reklam performansı için yeni bir dönem başlıyor

Yeni görünüm sadece üstte değil, sayfanın en altında da ikinci bir “Sponsored results” bölümü içerecek. Bu alt reklam alanı, kullanıcı sayfayı tamamen aşağı kaydırdığında görünecek ve gizlenemeyecek şekilde tasarlandı.



