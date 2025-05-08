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Gümrük tarifeleri Tesla'yı vurdu ama Starlink'le Musk'a milyarlar kazandıracak

Gümrük tarifeleri Tesla'yı vurdu ama Starlink'le Musk'a milyarlar kazandıracak

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:518/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Karar, ABD ile ticaret müzakereleri için kritik bir strateji olarak yorumlanıyor.
Karar, ABD ile ticaret müzakereleri için kritik bir strateji olarak yorumlanıyor.

ABD Başkanı Trump’ın Lesotho’ya yönelik yüzde 50 gümrük vergisi açıklamasından kısa süre sonra, Elon Musk’ın şirketi Starlink, ülkede 10 yıllık uydu internet lisansı aldı. Gelişme, ABD ile ticaret anlaşmaları sürecinde Washington’a “iyi niyet” göstergesi olarak yorumlandı.

ABD Başkanı
Donald Trump
’ın küçük Afrika ülkesi Lesotho’dan ithal ürünlere yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulama kararının ardından, ülkenin iletişim düzenleme kurumu, Elon Musk’ın sahibi olduğu Starlink’e 10 yıllık uydu internet lisansı verdi. Bu gelişme, iki ülke arasında olası ticaret müzakereleri öncesi Lesotho tarafından ABD’ye verilen bir “iyi niyet göstergesi” olarak değerlendiriliyor.


Bilinçli bir adım


The Washington Post’un elde ettiği Dışişleri Bakanlığı yazışmalarına göre, Lesotho yetkilileri Starlink’e lisans verilmesinin Amerikan şirketlerine kapılarının açık olduğunu göstermek için bilinçli bir adım olduğunu belirtti. Benzer süreçlerin Hindistan, Kamboçya, Bangladeş, Somali ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi ülkelerde de yaşandığı, bu ülkelerin Starlink’e düzenleyici onaylar verirken aynı zamanda ABD ile ticari ilişkilerini iyileştirmeyi hedeflediği aktarıldı.


Talimat mı verdi?


Dışişleri kaynakları, Trump yönetiminin doğrudan şirket lehine taleplerde bulunduğuna dair kesin bir belge olmadığını, ancak Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun diplomatik misyonlara Starlink gibi Amerikan uydu şirketlerinin önünü açmaları yönünde talimat verdiğini ortaya koydu. Bu çabalar, ABD'nin Çin ve Rusya merkezli uydu internet sağlayıcılarına karşı teknolojik üstünlüğünü koruma stratejisinin bir parçası olarak yorumlanıyor.


Öte yandan Elon Musk’ın Trump’a yakınlığı ve geçtiğimiz seçim döneminde Cumhuriyetçilere yaptığı büyük bağışlar, Starlink’in bazı ülkelerde kolay lisans almasının çıkar çatışması yaratabileceği yönünde eleştirileri de beraberinde getiriyor. Ancak Trump yönetimi, tüm süreçlerin etik kurallar çerçevesinde yürütüldüğünü savunuyor.


Starlink’in özellikle Afrika ve Asya pazarlarındaki genişleme hamleleri, milyar dolarlık yeni gelir potansiyelleri barındırıyor. Uzmanlara göre sadece Hindistan pazarının yüzde 1’lik kısmına ulaşması bile şirket için yıllık yaklaşık 1 milyar dolar gelir anlamına gelebilir.




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