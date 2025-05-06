Elon Musk sınır tanımıyor: Komşuları isyan etti

Dünyanın en zengin ismi olan Elon Musk, Amerika’nın Teksas eyaletinde satın aldığı malikanede sınırları zorlayan uygulamalarıyla gündemde. West Lake Hills adlı bölgede 6 milyon dolara aldığı 6 yatak odalı evin etrafına 5 metre yüksekliğinde tel örgüler çektiren Musk, komşularının tepkisini çekti. Güvenlik kameraları, ağır silahlı güvenlik ekipleri ve sürekli devriye araçları, bölge halkını huzursuz etti.

Mahalle sakinlerinin bir kısmı, özellikle gece geç saatlerde sokakta park eden araçlar ve sürekli hareketlilikten rahatsız olduklarını belirterek West Lake Hills Belediyesi’ne resmi şikayette bulundu.

Komşulardan Paul Hemmer, dilekçesinde “Musk’ın uygulamaları mahalle düzenimizi tehdit ediyor” dedi.

Sadece güvenlik önlemleri değil, izinsiz yapılan inşaatlar da belediyenin radarına girdi. Yapılan incelemelerde, tel örgülerin ve güvenlik kapılarının şehir yasalarına aykırı olduğu tespit edildi.

Musk’ın ekibi, alınan tedbirlerin "güvenlik" gerekçesiyle yapıldığını savunurken, belediye yetkilileri kuralların herkes için geçerli olduğunu vurguladı. West Lake Hills Planlama Komitesi, Musk için istisna uygulanmasını reddetti.

Şimdi gözler belediye meclisine çevrildi

Eğer meclis komitenin kararını onaylarsa, Musk’ın yasa dışı yapıların bir kısmını yıkması ya da yasalara uygun hale getirmesi gerekecek. Aksi takdirde konu mahkemeye taşınabilir.





Musk daha önce, Teksas’taki Boca Chica kasabasında da SpaceX tesisleriyle bölge halkının tepkisini çekmişti. California’dan Teksas’a taşınan milyarder iş insanı, teknoloji yatırımları kadar kuralları hiçe sayan tutumlarıyla da dikkat çekiyor.















