Teknoloji İnci Sözlük ve Uludağ Sözlük satıldı
SOSYAL MEDYA

İnci Sözlük ve Uludağ Sözlük satıldı

Türkiye internetinin en farklı topluluklarını oluşturan İnci Sözlük ile Uludağ Sözlük’ün yüzde 50 hissesi, 10 milyon liraya satıldı. İki sözlük sitesiyle birlikte İncicaps ve Haberself siteleri ile bu sitelere bağlı sosyal medya hesapları da satış sürecine dahil edildi.

Haber Merkezi IHA
İsmail Alpen ve Emin Adanur (Sağda)
İsmail Alpen ve Emin Adanur (Sağda)


Uludağ sözlük ve İnci Sözlük markalarının yüzde 50’sini, Bursa’da faaliyet gösteren Ergünkent İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Emin Adanur satın aldı. 28 yaşındaki genç girişimci, Türkiye’de yeni neslin en yoğun takip ettiği platformlar arasında yer alan bu iki sözlük sitesini ve bağlı sosyal içerik platformlarını satın alarak önemli bir yatırıma imza attı.

Kurumsallaşma ve yatırımlara hız verilecek. Şirketin yarı hissesinin satışı sonrasında yönetim kadrosu ve ekip çalışmaya devam edecek. Sözlüklerden ve sosyal platformlardan oluşan şirketin kurumsallaşmasına dönük çalışmalar yapılacak. Önümüzdeki dönemde uygulama geliştirme konusunda insan kaynağı yatırımına gidilecek. Ayrıca sözlüklerle birlikte sosyal medya profillerindeki takipçi kitlesine dönük oyunlar geliştirilmesi için de çalışmalara hız verilecek.

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