iPhone 17e sızdırıldı: Apple’ın yeni 'ekonomik' modeli ortaya çıktı

Apple, 2025’te tanıtılması beklenen iPhone 17 serisine yepyeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Şirketin “E” harfiyle kodladığı yeni model, “Economy” ya da “Essential” serisinin başlangıcı olarak görülüyor. Ancak sızan bilgiler, Apple’ın bu modelde beklenmedik bir tercihte bulunduğunu ortaya koyuyor.





Dynamic Island var ama ProMotion yok

Kaynaklara göre iPhone 17e, tıpkı üst segment modellerde olduğu gibi Dynamic Island tasarımıyla gelecek. Ancak maliyeti düşürmek için Apple, bu modelde 120Hz ProMotion ekran teknolojisinden vazgeçiyor.





Yeni modelin 60Hz yenileme hızına sahip OLED ekran ile piyasaya sürüleceği bildiriliyor. Bu karar, kullanıcı deneyimi açısından bazı sınırlamalar getirirken, cihazın fiyatını daha erişilebilir hale getirebilir.





Hedef: Tasarım birliği, uygun fiyat

Apple’ın bu adımı, tüm iPhone serilerini tek bir tasarım dili altında toplama hedefiyle ilişkilendiriliyor. Şirketin, iPhone 17e ile özellikle orta segment kullanıcıları hedef aldığı ve daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçladığı belirtiliyor. iPhone 17e’nin önceki nesil A serisi işlemci ile güçlendirileceği, buna karşın pil ömrü ve yazılım optimizasyonu konusunda ciddi iyileştirmeler yapılacağı da iddialar arasında.





Beklenen fiyat aralığı açıklandı