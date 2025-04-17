Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
Bilim
NASA ölen yıldızın hayalet halkalarını ayrıntılı şekilde görüntüledi

NASA ölen yıldızın hayalet halkalarını ayrıntılı şekilde görüntüledi

13:4817/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Dünya'dan yaklaşık 1500 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu gezegenimsi bulutsu, Herschel'in evren anlayışını sarsan ilk gözlemlerden biri oldu.
Dünya'dan yaklaşık 1500 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu gezegenimsi bulutsu, Herschel'in evren anlayışını sarsan ilk gözlemlerden biri oldu.

NASA, ölen yıldızın hayalet halkalarını JWST teleskobuyla ayrıntılı şekilde görüntüledi.

1790 yılında ünlü gök bilimci William Herschel tarafından keşfedilen ‘NGC 1514', James Webb Uzay Teleskobu (JWST) sayesinde yeniden mercek altına alındı. Dünya'dan yaklaşık 1500 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu gezegenimsi bulutsu, Herschel'in evren anlayışını sarsan ilk gözlemlerden biri oldu.

Herschel, ‘NGC 1514'ü keşfettiğinde diğer bulutsulardan oldukça farklı bir yapıya sahip olduğunu fark edip, bulutsuyu ‘hafif ışıklı bir atmosferle çevrili yalnız bir yıldız' olarak tanımladı. O dönemde bulutsular genellikle çözülemeyen yıldız kütleleri olarak kabul ediliyordu. Ancak ‘NGC 1514', dönemin hakim bulutsu anlayışıyla çelişen nitelikler taşımaktaydı. Yüzyıllar sonra, NASA'nın WISE (Geniş Alan Kızılötesi Araştırma Gezgini) teleskobu bulutsunun etrafında yalnızca kızılötesi dalga boylarında görülebilen eksenel simetrik çift halka yapısı keşfetti.

Şimdi ise gök bilimciler, bu karmaşık yapıyı JWST'nin gelişmiş gözlem yetenekleriyle bir kez daha inceledi. JWST'nin MIRI (Orta Kızılötesi Enstrüman) Görüntüleyicisi ve Orta Çözünürlüklü Spektrometresi kullanılarak yapılan gözlemler, halkaların karmaşık detaylarını gözler önüne serdi. Araştırmacılar, halkaların hem ipliksi hem de kümesel yapılar barındırdığını ve bu ayrıntıların bulutsunun evrimsel geçmişi hakkında önemli ipuçları sunduğunu belirtti.

JWST'nin yüksek çözünürlüklü verilerinin, ‘NGC 1514'ün yapısal özelliklerinin daha ayrıntılı incelenmesini mümkün kıldığı kaydedildi. Gök bilimciler, bu tür gözlemlerin yalnızca NGC 1514 gibi nesnelerin değil, evrendeki gezegenimsi bulutsuların genel yapısının da daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

#NASA
#William Herschel
#Dünya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Faiz artarsa dolar ve altın fiyatı ne olur? Merkez Bankası faiz kararı piyasaları nasıl etkiler?