Roborock Qrevo Curv yakında Türkiye’de

Robot süpürge alanında Türkiye’de en bilinir marka olan Roborock, pazarın en performanslı robot süpürge modeli olan Qrevo Curv’ü çok yakında Türkiye’de satışa sunacak. Roborock Qrevo Curv, emiş gücü ve AdaptiLift Gövde ile bir ilke imza atacak. Roborock Qrevo Curv, alışılagelmiş robot süpürgelerin aksine estetik kıvrımlı tasarım çizgileriyle evlere kolaylıkla uyum sağlıyor. Bütünsel tasarım anlayışıyla tasarlanan modelde toz torbası, kirli su ve temiz su tankları, cihazın kapaklı bölgesinde yer alıyor. Ayrıca, yenilikçi temizlik haznesi, robot süpürgenin tüm parçalarının hazne içinde düzenli bir şekilde konumlanmasını sağlıyor.

Devrim niteliğinde emiş gücü

Robot süpürgenin dikkat çeken özelliklerinin en başında 18 bin 500 Pa HyperForce emiş gücü geliyor. Klasik ve dikey süpürgelerin bile ötesinde bir emiş gücüne sahip olan Qrevo Curv, güncellenen Flexi Arm tasarımlı yan fırçası ve paspası sayesinde köşelerde ulaşılması zor alanlardakı kıl ve tüyleri kolayca temizliyor, temizlenmeyen kenar köşe bırakmıyor. Özel olarak geliştirilen DuoDivide Ana Fırça, saçların dolanmasını engelleyip toplayan spiral bıçak tasarımlı çift kısa fırçalı makaradan oluşuyor. Geliştirilen özel tasarım, saçların fırçaların etrafında dolaşmasını veya ulaşılması zor alanlarda birikmesini önlüyor. Bu sayede saç dolanma oranı neredeyse sıfıra iniyor.

4 cm’ye kadar eşik atlıyor

Roborock Qrevo Curv, sektörde ilk olan AdaptiLift Gövde sistemiyle de temizlikte yeni bir boyuta geçiş yapıyor. AdaptiLift Gövde, bağımsız olarak ayarlanabilen üç tekerlekli kontrol (sol ve sağ ana tekerlekler ile omni-tekerlek) sistemi ile robot süpürgenin temizlik yaparken 10 mm'ye kadar yükselmesine olanak tanıyor. Sadece bununla kalmayıp 4 cm yüksekliğindeki çift katmanlı eşikleri geçerek engebeli ya da düz zemin fark etmeksizin tüm alanlardaki kirleri üstün performansıyla temizleyebiliyor.



