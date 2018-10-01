Teknoloji Sızdırılan cihazın P30 olduğu düşünülüyor
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Samsung'un yeni cihazı sızdırıldı! P30 olduğu düşünülüyor!

Sızdırılan cihazın P30 olduğu düşünülüyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, orta ve üst segmentin arasında P30 adında yeni bir cihazı tanıtmaya hazırlanıyor. Donanım özellikleri ve tasarımı ile daha şimdiden dikkatleri üzerine toplamayı başaran cihaz, ekran altına yerleştirilecek olan parmak izi sensörü ile fark oluşturmayı planlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Samsung P30
Samsung P30

Samsung orta ve üst segmen yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışmalarını yürütüyor. Ortaya çıkan sızıntılara göre SM-G6200 model numarasına ait cihazın P30 olarak adlandırılması bekleniyor. 18:9 formatında 5.99 inç Full HD ekrana sahip olması beklenen cihaz ise parmak izi sensörü tarafında ise büyük bir sürpriz ile gelmesi bekleniyor.

PARMAK İZİ SENSÖRÜ EKRAN ALTINA YERLEŞTİRİLECEK!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, uzun süredir ekran altı parmak izi teknolojisi üzerinde çalışma yürütüyor. Her yeni cihazında gelmesi beklenen bu teknolojiyi firma, ne yazık ki istenilen performansı yakalayamadığı için amiral gemisi modellerinde kullanmıyor ve erteleyerek üzerinde çalışmaya devam ediyor. Lakin bu sefer orta ve üst segmentin arasında bir konumda olan ve yeni piyasaya sürmeyi planladığı Samsung SM-G6200’de kullanacağı ifade ediliyor.

SAMSUNG P30 SINIFINA GÖRE GÜÇLÜ BİR DONANIM İLE GELİYOR!

Sızıntı bilgilere bakıldığında sınıfına göre güçlü donanım ve tasarım özellikleri ile kullanıcıların beğenisine sunulacak olan P30’un Snapdragon 660 veya 710 işlemciden güç alacağı düşünülüyor. 6GB RAM ile gelmesi beklenen cihazın 12MP+2MP çift arka kameraya sahip olacağı tahmin ediliyor. Buna ek olarak ekran altı parmak izi sensörüne sahip olması beklenen P30’un bu teknoloji ile fark oluşturacağı düşünülüyor.

Sızdırılan bilgiler doğrultusunda Samsung SM-G6200’ün diğer özellikleri:

  • - 5.99 inç (2160x1080 piksel) Full HD+ ekran
  • - Sekiz çekirdekli 2.2GHz işlemci
  • - 6GB RAM / 64GB, 128GB depolama
  • - Android 8.1 Oreo işletim sistemi
  • - 12MP + 2MP çift arka kamera
  • - 5MP ön kamera
  • - Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4/5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, NFC
  • - 3300mAh batarya

Siyah, mavi, kırmızı ve pembe olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile gelmesi beklenen Samsung SM-G6200’ün P30 ismi ile tanıtılacağı konusunda da çeşitli söylentiler yer alıyor. İsabetli sızıntıları ile bilinen Ice Universe, cihazın P harfi ile değil de A harfi ile tanıtılacağı belirtiliyor.

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