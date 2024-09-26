Sosyal medya fenomenlerine kolay vergi: Uygulama kapsamı genişletildi ödeme yöntemleri belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, "Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. T ebliğ, sosyal medyada içerik üretenler için getirilen basit usulde vergileme uygulaması, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden bireysel kurs, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmet verenleri kapsayacak.





Buna göre, sosyal içerik üreticileriyle mobil uygulama geliştiricilerinin kazançları ticari kazanç kapsamında vergiye tabi tutuluyor. Vergilendirmede verimlilik, etkinlik ve vergi güvenliğini sağlamak amacıyla bazı faaliyetler ve kazanç unsurları için daha basit vergileme yöntemleri belirlenebiliyor.





Bu kapsamda, sosyal içerik üreticilerinin kazançlarıyla mobil uygulama geliştiriciliği alanlarında faaliyet gösterenlerin elde ettikleri kazançlar, 1 Ocak 2022'den itibaren basit yöntemle vergilendiriliy or.

Amaç vergiye gönüllü uyumun artırılması

Yapılan değişiklikle, vergilemede güvenliğin sağlanması ve gönüllü uyumun artırılması amacıyla kolay vergilendirme imkanından faydalanabileceklerin kapsamı 1 Ocak 2024'den geçerli olmak üzere genişletildi.





İnternet sayfası-sitelerinde ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içeriklerin paylaşılması suretiyle elde edilen kazançlar da kapsama dahil edildi.





Sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içeriklerin paylaşılması suretiyle elde edilen kazançlar gelir vergisinden istisna tutuluyor. Yapılan düzenlemeyle, söz konusu hizmetlerin sosyal ağ sağlayıcıları dışında internet sayfası-sitelerinde ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden verilmesi durumunda da istisnadan faydalanılmasına imkan sağlandı.

Tevkiyat yapılarak vergilendirilecekler

İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden bireysel kurs, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmet verenlerin kazançları da serbest meslek kazancı veya ticari kazanç kapsamında vergiye tabi tutuluyor.





Düzenlemeyle, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden bireysel kurs verilmesi, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden elde edilen kazançlar da kolay vergileme usulünün kapsamına dahil edildi.





Böylece, vergileme kolaylığından yararlanmak isteyen söz konusu mükelleflere de faaliyetlerinden elde ettikleri hasılatların tamamını tahsil etmeleri için Türkiye'de kurulu bankalarda hesap açmaları ve bankaya yatırılan hasılat tutarları üzerinden bankalarca yüzde 15 tevkifat yapılarak vergilendirilmeleri imkanı sağlanmış oldu.

Sosyal içerik üreticilerinin kazançları nasıl vergilendirilmektedir?

2021 tarihinde yürürlüğe giren ve Resmi Gazete’de yayınlanan 7338 sayılı kanun gereğince sosyal medya üzerinden içerik üretimi gerçekleştiren ve bu içerikler sayesinde gelir elde eden kişiler ve mobil cihazlar için uygulama geliştiren kişilerin kazançlarından kesinti yapılması nedeniyle uygulanan bir vergi sistemidir.





Bu yasa gereğince sosyal medya platformlarında video, metin, görsel ya da ses içerikleri üreten ya da tablet, telefon ve bilgisayar gibi dijital cihazlar için uygulama yapan kişilerin bu hizmetleri karşılığında elde ettikleri kazançları Türkiye kuruluşlu bankalarda şahsi hesap açılarak tüm gelirlerin bu hesapta toplanması beyan edilmiştir.





Bu hesap üzerinde elde edilen gelirin yaklaşık %15’lik bir kısmını gelir vergisi tevkifatı olarak beyan etmekle yükümlüdür.





Peki, 7338 sayılı kanun gereğince elde edilen kazançların vergilendirilmesi nasıl yapılır? Bu kanun kapsamında iki farklı gelir elde edilmektedir;





Bunlardan birincisi sosyal medya üzerinden üretilen dijital içeriklerden ikincisi ise dijital cihazlar için yapılan uygulamalardandır.





Dijital içerikler sonucu elde edilen kazancın vergilendirilmesine ilişkin konu esas alındığında yapılan paylaşımlar kapsamında elde edilen kazancın ticari kazanç olarak değerlendirilmesi yapılır. 7338 sayılı kanun gereğince vergi istisnasından faydalanmak için bir banka hesabının bulunması ve tüm kazancın bu hesap üzerinden toplanması önemlidir.

Bu vergi istisnasından yararlanmak için belirli bir kazancı aşmamaları da önemli bir husustur. Eğer elde edilen kazanç belirlenen sınırın çok üstünde ise ya da tek bir bankada toplanmıyorsa ticari kazanç hükümleri kapsamında vergiye tabii tutulur.





2024 Yılı ile birlikte, ilgili kanun kapsamına dahil edilen ve dijital içerik üreticiliğinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin istisna kapsamı bu şekildedir. Önemli bir not olarak, düzenlemenin üst sınırı 2023 yılında 1.9 Milyon TL iken , 2024 yılında bu tutar 3 Milyon TL olarak değiştirilmiştir.





İlgili tutarın aşılması halinde, dijital içerik üreticileri vergi mükellefi sayılırlar ve istisnadan faydalanamazlar. Sosyal medya içerik üreticisi vergi istisnası sayesinde dijital içerik üreticilerinin KDV mükellefi olmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak bu kişilerin BAĞKUR ödemesi gerekmektedir.

Hangi Kazançlar İstisna Kapsamındadır? Şartları Nelerdir?

7338 sayılı kanun gereğince dijital içerik üreticilerinden sosyal platformlarda görüntü, video, ses ya da metin dosya içeriklerinin üretimi ve dijital cihazlar için uygulama üreten kişinin istisna kapsamında yer almaktadır. Bu istisna kapsamından yararlanmaları için gerekli olan şartlar şunlardır:





• Elde ettikleri tüm hasılatı tahsil etmeleri için Türkiye’de kurulu bir banka hesaplarının olması ve tüm kazancın bu hesap üzerinden tahsil edilmesi,

• İstisna kapsamına dahil olacak faaliyet ile ilgili gerekli olan “İstisna Belgesi” alınması,

• Belirlenen kazanç sınırını geçmemesi,

• Farklı bankalardan kazanç tahsil etmemesi gibi şartlar sağlandığında istisna kapsamından yararlanabilir.

Sosyal Medyadan Elde Edilen Gelire İlişkin Tevkifat Yükümlülüğü Nedir?

Sosyal medya üzerinden üretilen dijital içeriklerden elde edilen kazançlar Mükerrer 20/B maddesi kapsamında Katma Değer Vergisi yönünden istisna edilir. İstisna kapsamında gerekli şartları karşılamayan kazançlara elde edilen kazanç zarfında %15 oranında KDV uygulanır.





Bunun nedeni istisna oranını aştıkları için vergi ödemekle mükellef kılınmalıdır. Sonuç olarak yapılan kanun düzenlemesi kapsamında sosyal medya içerik kazançlarından istisna kapsamında olmayan kazançlardan gelir vergisi ve katma değer vergisi alınması gerektiği vurgulanmıştır. Hesabın bulunduğu banka tarafından gerçekleştirilecek olan bu tevkifat yükümlülüğü, nihai vergileme olarak gösterilecektir.







