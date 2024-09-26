Sosyal medya fenomenlerine kolay vergi: Uygulama kapsamı genişletildi ödeme yöntemleri belli oldu

Sosyal içerik üreticilerine ve sosyal medya fenomenlerine uygulanan kolay vergileme imkanının kapsamı genişletildi. İçerik üretenler için getirilen basit usulde vergileme uygulaması, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden bireysel kurs, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmet verenleri kapsayacak. Düzenlemeye ilişkin karar 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle , vergileme kolaylığından yararlanmak isteyen söz konusu mükelleflere de faaliyetlerinden elde ettikleri hasılatların tamamını tahsil etmeleri için Türkiye'de kurulu bankalarda hesap açmaları ve bankaya yatırılan hasılat tutarları üzerinden bankalarca yüzde 15 tevkifat yapılarak vergilendirilmeleri imkanı sağlanmış oldu.
Amaç vergiye gönüllü uyumun artırılması
Yapılan değişiklikle, vergilemede güvenliğin sağlanması ve gönüllü uyumun artırılması amacıyla kolay vergilendirme imkanından faydalanabileceklerin kapsamı 1 Ocak 2024'den geçerli olmak üzere genişletildi.
İnternet sayfası-sitelerinde ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içeriklerin paylaşılması suretiyle elde edilen kazançlar da kapsama dahil edildi.
Sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içeriklerin paylaşılması suretiyle elde edilen kazançlar gelir vergisinden istisna tutuluyor. Yapılan düzenlemeyle, söz konusu hizmetlerin sosyal ağ sağlayıcıları dışında internet sayfası-sitelerinde ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden verilmesi durumunda da istisnadan faydalanılmasına imkan sağlandı.
Tevkiyat yapılarak vergilendirilecekler
İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden bireysel kurs, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmet verenlerin kazançları da serbest meslek kazancı veya ticari kazanç kapsamında vergiye tabi tutuluyor.
Böylece, vergileme kolaylığından yararlanmak isteyen söz konusu mükelleflere de faaliyetlerinden elde ettikleri hasılatların tamamını tahsil etmeleri için Türkiye'de kurulu bankalarda hesap açmaları ve bankaya yatırılan hasılat tutarları üzerinden bankalarca yüzde 15 tevkifat yapılarak vergilendirilmeleri imkanı sağlanmış oldu.
Sosyal içerik üreticilerinin kazançları nasıl vergilendirilmektedir?
- Peki, 7338 sayılı kanun gereğince elde edilen kazançların vergilendirilmesi nasıl yapılır? Bu kanun kapsamında iki farklı gelir elde edilmektedir;
Bunlardan birincisi sosyal medya üzerinden üretilen dijital içeriklerden ikincisi ise dijital cihazlar için yapılan uygulamalardandır.
Bu vergi istisnasından yararlanmak için belirli bir kazancı aşmamaları da önemli bir husustur. Eğer elde edilen kazanç belirlenen sınırın çok üstünde ise ya da tek bir bankada toplanmıyorsa ticari kazanç hükümleri kapsamında vergiye tabii tutulur.
İlgili tutarın aşılması halinde, dijital içerik üreticileri vergi mükellefi sayılırlar ve istisnadan faydalanamazlar. Sosyal medya içerik üreticisi vergi istisnası sayesinde dijital içerik üreticilerinin KDV mükellefi olmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak bu kişilerin BAĞKUR ödemesi gerekmektedir.
Hangi Kazançlar İstisna Kapsamındadır? Şartları Nelerdir?
- • Elde ettikleri tüm hasılatı tahsil etmeleri için Türkiye’de kurulu bir banka hesaplarının olması ve tüm kazancın bu hesap üzerinden tahsil edilmesi,
- • İstisna kapsamına dahil olacak faaliyet ile ilgili gerekli olan “İstisna Belgesi” alınması,
- • Belirlenen kazanç sınırını geçmemesi,
- • Farklı bankalardan kazanç tahsil etmemesi gibi şartlar sağlandığında istisna kapsamından yararlanabilir.