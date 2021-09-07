Sosyal medyaya 3’lü kıskaç

Yeni yasama yılında Meclis’in gündemine getirilmesi planlanan “dezenformasyonla mücadele yasası” taslağının hazırlıkları sürüyor.

AK Parti Grubu, yasa teklifi çalışmaları kapsamında bugün Meclis’te üçüncü toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İletişim Başkanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan yetkililerin, ceza uygulaması, dezenformasyon ve uygulamada yaşanan sorunlara ilişkin birer sunum yapması bekleniyor. Toplantıda, sosyal medyada işlenen suçlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) yapılacak düzenlemelerin de ele alınacağı ifade ediliyor.

OFİS AÇMAK YETERSİZ

Düzenlemeyle sosyal medya platformlarının Türkiye’de temsilcilik açarak mali ve hukuki muhataplık sorununun çözülmesi hedefleniyor. Yani, platformların sadece temsilcilik açması yeterli olmayacak. Yapılacak düzenlemeyle bu temsilciliklerin işlevsel bir şekilde Türkiye’de faaliyet göstermesi sağlanacak. Böylece platformların suç teşkil eden paylaşımlar yapan hesaplara ilişkin gerektiğinde ilgili mercilere bilgi vermesi de sağlanmış olacak.

3 KADEMELİ CEZA

Yapılacak düzenlemeyle gerekli şartları yerine getirmeyen platformlara, üç kademeli ceza verilmesi üzerinde duruluyor. Buna göre, söz konusu platformlara, önce para cezası, ardından reklam yasağı ve son olarak da bant daraltmaya kadar gidilecek cezaların verilmesi öngörülüyor. Özellikle sahte hesaplar üzerinden işlenen suçların önüne geçilmesi planlanırken, bu konuda adli mercilerle bilgi paylaşmayan platformlara da yine yaptırım uygulanması gündemde olacak.

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İŞLEVİNİ YERİNE GETİRMİYOR

AK Parti kurmayları, sosyal medyada suç işlenmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirtirken, “Platformlara yükümlülükler getirilecek. Bu platformların temsilcilikleri var ama bunların daha işlevsel olması sağlanacak. Bu konuda kararlılık var. Biz daha önce yaptığımız düzenlemeyle temsilcilik açılmasını yeterli görmüştük. Ancak bu temsilcilikler hala yargı makamlarına cevap vermiyorsa işlevini yerine getirmiyor demektir” ifadelerini kullandı.

Gelecekler, burada bulunacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en kısa zamanda hazırlıklarının tamamlanacağını belirttiği dezenformasyon yasa teklifi çalışmalarıyla ilgili, sosyal medya platformlarına “Gelecekler, burada personeliyle, her şeyiyle bulunacaklar ve herhangi bir ihlal durumunda cezası da verildiği zaman bu cezaları da tahsil edilecek” demişti.