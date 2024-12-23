TÜMOSAN'ın düzenlediği 'Sen Yeter Ki Yap' yarışmasının ödül töreni için geri sayım başladı

TÜMOSAN’ın geleceğin mucitlerini keşfetmek ve gençlerin hayallerini destelemek için bu sene ikincisini gerçekleştirdiği “Sen Yeter Ki Yap” yarışmasının jüri süreci tamamlandı. Ortaokul ve lise sınıf kategorisinde gerçekleşen yarışmaya yüzlerce başvuru yapıldı. "Sen Yeter Ki Yap" yarışması ile bir proje hayali kurmak, bu projeyi geliştirmek ve sunmak gibi bilimsel süreçlerin önemli kısımlarını adımlayan genç mucitler, 26 Aralık Perşembe günü Fatih Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek ödül töreninde bir araya gelecekler.

Gençlerin hayalleri her şeyden önce gelir

TÜMOSAN, genç mucit ve mühendis adaylarına parlak bir gelecek sağlamak için tüm imkânlarını seferber ediyor. Gençlerin hayallerine yatırım yapan firmalardan biri olan TÜMOSAN, “Sen Yeter Ki Yap” Projesi’nin jüri sürecini tamamladı.

Geçtiğimiz aylarda “Sen Yeter Ki Yap” kapsamında, TÜMOSAN ve İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen iş birliği protokolü ile gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki yeteneklerini geliştirmeyi ve eğitim ile sanayi arasındaki sinerjiye işaret edilerek gençlerin hayallerinin her şeyden önce geldiği vurgulanmıştı.

Geleceğin mucitlerine ilham olacak kategoriler

“Sen Yeter Ki Yap” ödül töreni genç mucitlere ilham olacak üç kategori ile tamamlandı. “Eğitici ve Evrensel Teknolojiler”, “Erişilebilir Teknolojiler ve Engelsiz Yaşam” ve “Tarım, Enerji ve Çevre Teknolojileri” kategorilerinde gerçekleşen Sen Yeter Ki Yap, her kategoride birbirinden inovatif başvurulara sahne oldu.