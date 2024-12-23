TÜMOSAN'ın düzenlediği 'Sen Yeter Ki Yap' yarışmasının ödül töreni için geri sayım başladı

Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören ve başarılı projelere ev sahipliği yapan "Sen Yeter Ki Yap", bu yıl da genç mucitlerin inovatif çözümlerini desteklemeye devam ediyor. Türkiye’nin yerli ve millî motor ve traktör üreticisi TÜMOSAN, genç mucitlere destek olmak için bu yıl ikincisini düzenlediği “Sen Yeter Ki Yap” yarışmasının jüri sürecini tamamladı. Genç mucitlerin büyük bir ilgi gösterdiği yarışmaya yapılan yüzlerce başvuru arasından ödül kazanan isimler alanında uzman isimler tarafından derecelendirildi. Ortaokul ve lise öğrencilerinin büyük bir heyecanla beklediği "Sen Yeter Ki Yap" ödül töreni için artık sayılı günler kaldı. Çeşitli etkinliklere sahne olacak tören günü, 26 Aralık Perşembe, Fatih Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.
TÜMOSAN’ın geleceğin mucitlerini keşfetmek ve gençlerin hayallerini destelemek için bu sene ikincisini gerçekleştirdiği “Sen Yeter Ki Yap” yarışmasının jüri süreci tamamlandı. Ortaokul ve lise sınıf kategorisinde gerçekleşen yarışmaya yüzlerce başvuru yapıldı. "Sen Yeter Ki Yap" yarışması ile bir proje hayali kurmak, bu projeyi geliştirmek ve sunmak gibi bilimsel süreçlerin önemli kısımlarını adımlayan genç mucitler, 26 Aralık Perşembe günü Fatih Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek ödül töreninde bir araya gelecekler.
Gençlerin hayalleri her şeyden önce gelir
TÜMOSAN, genç mucit ve mühendis adaylarına parlak bir gelecek sağlamak için tüm imkânlarını seferber ediyor. Gençlerin hayallerine yatırım yapan firmalardan biri olan TÜMOSAN, “Sen Yeter Ki Yap” Projesi’nin jüri sürecini tamamladı.
Geçtiğimiz aylarda “Sen Yeter Ki Yap” kapsamında, TÜMOSAN ve İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen iş birliği protokolü ile gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki yeteneklerini geliştirmeyi ve eğitim ile sanayi arasındaki sinerjiye işaret edilerek gençlerin hayallerinin her şeyden önce geldiği vurgulanmıştı.
Geleceğin mucitlerine ilham olacak kategoriler
“Sen Yeter Ki Yap” ödül töreni genç mucitlere ilham olacak üç kategori ile tamamlandı. “Eğitici ve Evrensel Teknolojiler”, “Erişilebilir Teknolojiler ve Engelsiz Yaşam” ve “Tarım, Enerji ve Çevre Teknolojileri” kategorilerinde gerçekleşen Sen Yeter Ki Yap, her kategoride birbirinden inovatif başvurulara sahne oldu.
- Her kategoride birinciye 50 bin TL, ikinciye 35 bin TL ve üçüncüye 25 bin TL ödül verilecek yarışmada, ödüller ile genç mucitlerin inovasyon ve yenilikçi düşüncelerinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.