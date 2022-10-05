WhatsApp'ta ekran görüntüsü alanlara kötü haber

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdilerde yeni gizlilik özellikleri üzerinde çalışıyor.
Yeni WhatsApp güncellemesinde, 'bir kez görüntüle' mesajlarında ekran görüntüsü alınması engellenecek.
Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, bu özelliğin WhatsApp mesajlaşmalarını "karşılıklı konuşma kadar gizli ve güvenli" tutmaya yardımcı olacağını söylüyor.
WhatsApp'ta ekran görüntüsüne son
Test aşamasında olan güncelleme sonrasında "bir kez görüntüle" veya "süreli mesaj" özelliği kullanılarak gönderilen mesajlarda ekran görüntüsünü almak artık mümkün olmayacak. Böylece artık mesajlar karşı taraftan habersiz kaydedilemeyecek.
Yukarıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, tek sefer görüntülenen fotoğraf ve videolarda ekran görüntüsü alınamıyor.
Ekran görüntüsü almaya çalışan kullanıcıların karşısına,
"Ekran görüntüsünü güvenlik politikasından dolayı alamazsınız." uyarısı çıkıyor.
Üstelik üçüncü taraf uygulamaları kullanarak ekran görüntüsü alınırsa, alınan görüntü siyah oluyor ve bu uygulamalar da işe yaramıyor.
WhatsApp gizliliğini artıran yeni özelliğin bu ay içinde kullanıma sunulması bekleniyor.
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WhatsApp, kullanıcıların kendi avatarlarını oluşturabilmesi dahil üç yeni özellik üzerinde çalışıyor.
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılara yeni özellikler sunmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz aylarda adını Meta olarak değiştiren ve sanal dünyalara adım atmaya başlayan Facebook, bünyesindeki diğer uygulamaları da metaverse evrenine sokmaya başladı.
Bu kapsamda, Instagram uygulaması üzerinden 3 boyutlu avatar oluşturmaya izin veren şirket, şimdi de bu özelliği WhatsApp'a ekleyecek.
WhatsApp, kullanıcılarına video görüşmeleri sırasında da avatar kullanma imkânı sunacak. Kullanıcılar, avatarları gruplar halinde veya bireysel sohbetlerde çıkartma olarak da gönderebilecek.
WhatsApp ekran görüntüsü alma devri bitiyor
WhatsApp'ın duyurulan ilk özelliği, ekran görüntüsü almanın engellenmesi olacak. Ancak bu engel, yalnızca bir kez görüntülenebilen fotoğraf veya videolarda geçerli olacak.
Normal gönderilen fotoğraflarda veya videolarda ekran görüntüsü yine alınabilecek.
Mark Zuckerberg'in açıklamalarına göre WhatsApp'a eklenecek bir diğer yenilik de gruplara gelecek.
Artık bir kişinin gruptan ayrıldığı, sistem mesajı olarak gösterilmeyecek. Bu sayede kullanıcılar, sessiz bir şekilde gruptan çıkabilecek.
WhatsApp'taki bir diğer gizlilik özelliği ise son görülmenin gizlenmesi olacak. Artık son görülme zamanı ve çevrimiçi durumu, tamamen kapatılabilecek. Böylece kullanıcılar, WhatsApp'a giriş yaptığınız ve çevrimiçi olduğunuzu göremeyecek.
WhatsApp'a gelecek yeni özellikler belli oldu
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılara yeni özellikler sunmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz aylarda adını Meta olarak değiştiren ve sanal dünyalara adım atmaya başlayan Facebook, bünyesindeki diğer uygulamaları da metaverse evrenine sokmaya başladı. Bu kapsamda, Instagram uygulaması üzerinden 3 boyutlu avatar oluşturmaya izin veren şirket, şimdi de bu özelliği WhatsApp'a ekleyecek.
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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp hayat kurtaracak yeni özelliği için çalışmalara başladı.
Meta çatısı altında faaliyetlerini sürdüren WhatsApp, yeni özelliği ile gruplardan sessiz sedasız ayrılmaya olanak sağlayacak. Kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmayı hedefleyen şirketin getireceği bu özellik büyük beğeni topladı.
İlk olarak 24 Ocak 2009 yılında Kaliforniya'da kurulan ve daha sonra Facebook tarafından satın alınan WhatsApp dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olma unvanını elinde tutuyor. Aylık aktif kullanıcı sayısı 2 milyarın üzerinde olan WhatsApp iş hayatından sosyal hayata kadar her alanda sıklıkla kullanılıyor.
WhatsApp'ın çıkmasıyla birlikte kullanıcıların canını sıkan ve zor duruma sokan yönlerden birisi de \"gruplar\" oldu. 2010 yılında kullanıma sunulan \"Grup\" özelliği ile her gün yüzlerce mesajın geldiği, sürekli bildirim gönderen bir uygulama haline gelen Whatsapp, bazı kullanıcıları bunaltmaya başladı.
13 YILLIK ÇİLE SONA ERİYOR
Meta, kullanıcıların daha özgürce hareket edebilmesi ve sessiz sedasız gruplardan ayrılabilmesi için WhatsApp için yeni bir özellik geliştirdi. Bu özellik, 13 yıl önce piyasaya sürülen uygulamada gruplardan tepki çekmeden, kimsenin haberi olmadan ayrılabilmeye olanak sağlayacak.
The Guardian gazetesinin aktardığı habere göre; New York'ta pazarlama direktörlüğü yapan 39 yaşındaki Danny Groner, \"Muhtemelen bu konuda tarihin yanlış tarafındayım\" diyor. Kuzenleri ve akrabalarının içerisinde bulunduğu 25 kişilik bir WhatsApp grubundan bahseden Groner, yıl dönümler, doğum günleri ve birçok özel günde yazılan binlerce mesajdan bıktığını ve 3 kez gruptan ayrıldığını söylüyor.
Her gruptan ayrıldığında kuzeninin tekrar onu gruba dahil ettiğini dile getiren Groner, \"Eminim gruptaki insanlar bu durumun garip olduğunu düşünüyorlar. Ama benim, özel hayatımı ve sınırlarımı belirlemem gerekiyor\" ifadelerine yer veriyor.
\"HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEMEME HAKKI\"
WhatsApp üzerinden sürekli olarak aldığı mesajlardan bıktığını dile getiren Groner, bütün bunlardan uzak bir yaşam sürmenin arzusunu dile getirdi. Filozof Gilles Deleuze'nin \"Hiçbir şey söylememe hakkı\"nı hatırlatan Groner, \"Baskıcı güçler, insanların kendilerini ifade etmelerini engellemez, aksine onları kendilerini ifade etmeye zorlar. Söyleyecek bir şeyin olmaması ne büyük rahatlık. Çünkü ancak o zaman, düşünerek ve yalnızca söylemeye değecek bir şeylerin olduğu zaman konuşursun\" diyor.
\"HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEMEME HAKKI\"
WhatsApp üzerinden sürekli olarak aldığı mesajlardan bıktığını dile getiren Groner, bütün bunlardan uzak bir yaşam sürmenin arzusunu dile getirdi. Filozof Gilles Deleuze'nin \"Hiçbir şey söylememe hakkı\"nı hatırlatan Groner, \"Baskıcı güçler, insanların kendilerini ifade etmelerini engellemez, aksine onları kendilerini ifade etmeye zorlar. Söyleyecek bir şeyin olmaması ne büyük rahatlık. Çünkü ancak o zaman, düşünerek ve yalnızca söylemeye değecek bir şeylerin olduğu zaman konuşursun\" diyor.
İNSANLARIN YALNIZLIĞINA ÇÖZÜM OLABİLİR
Dr. Tali Gazit, WhatsApp'ın ölçülü kullanıldığı taktirde insanları birbirine bağlamada olumlu bir rol oynayabileceğini hatırlatıyor. Gazit, \"Dünya daha yalnız hale geldi ve sanal topluluklar insanların hissettiği yalnızlığa çözüm olabilir\" diyor. Gazit konuyla ilgili, \"Yeni bir bebeği olan annelerden oluşan bir WhatsApp grubunun üyesiyim. Onları şahsen tanımıyorum ama yeni annelik konusunu tartışıyoruz, ihtiyacım olduğunda bana destek oluyorlar ve bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Bu harika. Sanal gruplar çok güçlü olabilir\" ifadelerine yer veriyor.
WhatsApp'ta 12 yıllık çile sona eriyor: İşte o zulümden kurtaracak özellik
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp hayat kurtaracak yeni özelliği için çalışmalara başladı. Meta çatısı altında faaliyetlerini sürdüren WhatsApp, yeni özelliği ile gruplardan sessiz sedasız ayrılmaya olanak sağlayacak. Kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmayı hedefleyen şirketin getireceği bu özellik büyük beğeni topladı.