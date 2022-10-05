WhatsApp'ta ekran görüntüsü alanlara kötü haber

\"HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEMEME HAKKI\"

WhatsApp üzerinden sürekli olarak aldığı mesajlardan bıktığını dile getiren Groner, bütün bunlardan uzak bir yaşam sürmenin arzusunu dile getirdi. Filozof Gilles Deleuze'nin \"Hiçbir şey söylememe hakkı\"nı hatırlatan Groner, \"Baskıcı güçler, insanların kendilerini ifade etmelerini engellemez, aksine onları kendilerini ifade etmeye zorlar. Söyleyecek bir şeyin olmaması ne büyük rahatlık. Çünkü ancak o zaman, düşünerek ve yalnızca söylemeye değecek bir şeylerin olduğu zaman konuşursun\" diyor.