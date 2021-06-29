Xiaomi yeni rekor hazırlığında: Bu kez 200 MP kameralı telefonlar geliyor

Çinli Xiaomi, 2019'un sonlarında Mi Note 10'u piyasaya sürerek 108 MP çözünürlüklü kameraya sahip ilk telefonu duyuran şirket oldu. Tabii aradan geçen süreçte Samsung ve birkaç farklı şirket de benzer çözünürlüğe erişti. Ancak henüz bir üst aşamaya geçilmedi. Bugün gelinen noktada ise kamera çözünürlüğü konusundaki rekoru yine Xiaomi elde edecek gibi görünüyor.

Weibo'da sızan bilgiler, yeni akıllı telefonun SM8480 platformu üzerine kurulacağını gösteriyor.

Çin sosyal ağı Weibo'da sızan bilgiler, Xiaomi'nin 200 MP'lik ana kameraya sahip yeni bir telefon geliştirdiği yönünde. Sızıntıyla birlikte telefonun bazı teknik detayları da ortalığa saçılmış durumda. Bunlar arasında Qualcomm SM8450 platformu geliyor. Hatta bunun 2022'de Snapdragon 888'in halefi olacağı da iddia ediliyor.

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Çift kavisli bir ekranla gelecek.

İsabetli tahminleriyle bilinen Evan Blass, yeni yonga setinin 4nm üretim süreciyle birlikte Adreno 730 GPU ve Spectra 680 IPS sunacağı da netleşmiş durumda. Tüm bunlara ek olarak yeni cihazın çift kavisli bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Tabi yeni telefonun hangi cihaz ailesine ait olduğunu anlamak için henüz erken.

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