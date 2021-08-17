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SOSYAL MEDYA

Yalan terörüne karşı başkanlık kurulacak: Terörle mücadele kadar önemli

Orman yangınları, sel felaketi, ve Altındağ’daki gerginlik ile ilgili provokasyonlar sosyal medyadaki tehlikeli paylaşımları bir kez daha gündeme getirirken, sosyal medya düzenlemesine ilişkin hazırlıklar da hız kazandı. Çalışmalar kapsamında, RTÜK veya BTK bünyesinde bir “sosyal medya” başkanlığı oluşturulması gündemde.

Osman Özgan Yeni Şafak
Yalan terörüne karşı başkanlık kurulacak: Terörle mücadele kadar önemli
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Yalan terörü hususunda bir adım atılması gerekiyor” diyerek sinyalini verdiği sosyal medya düzenlemesiyle ilgili çalışmada sona gelindi. Ekim ayında Meclis gündemine getirilmesi planlanan yasal düzenlemeyle, halihazırda kanunda suç sayılan hakaret, terör, nefret ve ayrımcılık gibi suçların internet yoluyla işlenmesine ilişkin Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) ceza tanımlaması yapılacak. Ayrıca yapılacak düzenlemeyle yalan haber, dezenformasyon gibi yeni suçlar ihdas edilecek.

SUÇUN AĞIRLIĞI, KİŞİNİN KONUMU

  • AK Parti’nin üzerinde çalıştığı taslağa göre, sosyal medyadan ‘hakaret’ suçunu işleyenlere üç aydan 2 yıla, dezenformasyon yapanlara ise 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Kanundaki mevcut suçlarda uygulanan artırım nedenleri internet aracılığıyla işlenen suçlar için de uygulanabilecek. Örneğin, TCK’nın 125. maddesinde kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunu işleyenlere verilecek cezanın bir yılın altında olamayacağı hüküm altına alınıyor. Yine yürütülen çalışmalarda, suçun ağırlığı, sonucu, kişinin konumu, sosyal statüsü ve kastı gibi kriterlerin de ceza yaptırımında dikkate alınmasının ön plana çıktığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYA BAŞKANLIĞI KURULACAK

Düzenleme kapsamında, sosyal medya üzerinden yalan haberi üreten ve yayanları ve diğer suçları denetleyecek bir mekanizmanın da kurulması öngörülüyor. Bununla ilgili yurt dışı örnekler de mercek altına alınırken, iki seçeneğin masada olduğu ifade ediliyor. Buna göre, söz konusu birimin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ya da RTÜK bünyesinde oluşturulması gündemde. BTK bünyesinde zaten İnternet Daire Başkanlığı’nın bulunduğu ve söz konusu başkanlık içerisinde bir “sosyal medya” başkanlığının oluşturulabileceği kaydediliyor.

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