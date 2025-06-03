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Teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbiri nasıl getirilir? Diyanet açıklaması

Teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbiri nasıl getirilir? Diyanet açıklaması

00:393/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Teşrik tekbiri hakkında Diyanet açıklamaları
Teşrik tekbiri hakkında Diyanet açıklamaları

Teşrik tekbirinin nasıl getirildiğine dair bilgiler bayramın yaklaşmasıyla birlikte araştırılan konular arasında yer aldı. Bu sene 6 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı öncesinde Teşrik tekbiri nedir, kaç defa ve nasıl getirilir? sorularının yanıtı ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlandı. İşte Teşrik tekbirine dair bilgiler.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte birçok kişi Teşrik tekbiri hakkında akıllara takılan sorulara yanıt aramaya başladı. Özellikle Teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbiri dini dayanağı nedir ve kimler ne zaman getirir soruları gündemde yer aldı. İşte konu hakkında Diyanet'in verdiği cevap.


TEŞRİK TEKBİRİ DİNİ HÜKMÜ NEDİR? BU TEKBİRLERİ KİMLER NE ZAMAN GETİRİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu'nda yer alan bilgilere göre,

Hz. Peygamber’in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/438-440 [6273-6278] Dârekutnî, es-Sünen, 2/390-391 [1735-1737]).


Bu itibarla Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, 2/43-44; İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/80-82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, 1/484).


TEŞRİK TEKBİRİ

"Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" cümlesini söylemeye denir.

TEŞRİK TEKBİRİ ANLAMI

Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur.


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Teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbiri nasıl getirilir? Diyanet açıklaması