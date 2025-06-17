THY kabin memuru alımı 2025: THY Take-Off Kabin memuru alımı başvuru şartları belli oldu

THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Kabin" ilanı kapsamında en az ön lisans mezunu olan, 1 Ocak 1988 ile 31 Aralık 2006 arasında doğanlar başvuru yapabilecek.





Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, kabin memuru adayı ünvanıyla işe başlatılarak, Florya'daki THY Uçuş Akademisinde 2 aylık eğitime katılacak.

Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, kabin memuru olarak uçuş görevine başlayacak.





"Take-Off Kabin" ilanı ve diğer açık pozisyonlara THY'nin "kariyer.thy.com" internet adresinden başvurular gerçekleştirilebilecek.





THY'DEN TAKE-OFF CADET BAŞVURU DUYURUSU

Take-Off Cadet Başvuruları Hakkında

​Take-Off Cadet ilanı kapsamında yapılacak değerlendirmelerde, başvuru tarihinde lisans mezuniyetinin tamamlanmış olması ve bunu belgeleyen mezuniyet belgesinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, başvuru tarihi itibarıyla lisans mezuniyetini tamamlamış olan adayların başvuruları geçici mezuniyet belgeleri/ E-Devlet'ten aldıkları mezuniyet belgeleri ve transkriptlerini sisteme yükleyerek yapmaları durumunda kabul edilecektir. Bilgilerinize sunar, ilginiz için teşekkür ederiz.





THY Take-Off Cabin nedir?

Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu olarak ülkemizi bütün dünyada gururla temsil eden Türk Hava Yolları’nın büyüme sürecinde Kabin Memuru olarak yer almak isteyen iletişim becerisi yüksek, güler yüzlü, müşteri odaklılığı yüksek, ekip çalışmasına yatkın ve dinamik kadın-erkek çalışma arkadaşları arıyoruz.





Tüm değerlendirme süreçleri olumlu sonuçlanarak iş teklifi alan adaylarımız ‘Kabin Memuru Adayı’ ünvanıyla işe başlatılıyor ve Türk Hava Yollarında yaklaşık 2 ay süren kabin memurluğu temel eğitimlerine katılıyor. Eğitimleri başarıyla tamamlayan adaylarımız ardından ‘Kabin Memuru’ ünvanıyla gökyüzündeki kariyerlerine başlıyor.





Genel Koşullar

✈ T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

✈ 01.01.1988 ile 31.12.2006 tarihleri arasında doğmuş olmak,

✈ En az ön lisans derecesi mezunu olmak,

• Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi İK ve İş Birimi Teknik Değerlendirmesi aşamasından önce istenmektedir.

✈ Hizmet sektöründe toplamda en az 2 yıl deneyime sahip olmak,

✈ İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.),

✈ Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

✈ Emeklilik hakkı elde etmemiş olmak,

✈ Askerlikten muaf olmamak,

✈ Türk Hava Yolları, iştirakleri ve daha önceki işyerlerinde fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak,

✈ Kabin ekibi işe alım süreçlerinde Türk Hava Yolları A.O. iştiraklerinde görev alan adayların işe alım süreçlerine kabulünde bağlı bulunduğu şirkette en az 3 (üç) yıl ve üzeri çalışıyor olmak ( 3 yılın altında çalışma süresi olan adaylar süreçlere dahil edilmemektedir.)





Hizmet Sektöründe Deneyim Şartı

Hizmet sektörü, müşteriyle birebir iletişim kurarak memnuniyet sağlamaya ve sorunlara hızlı çözüm üretmeye odaklıdır. Bu ilan özelinde, hizmet sektöründe çalışmış adayların sahip olduğu yetkinlikler kabin memurluğu görevini destekler.





İlanımız, aşağıda yer alan hizmet alanlarında deneyim sahibi adaylara yöneliktir:

✈ Turizm ve otelcilik deneyim olan (Garson, Resepsiyonist, Tur Rehberi, Müşteri ilişkileri Sorumlusu, İçecek Hazırlama ve Servis Uzmanları vb.)

✈ Satış ve müşteri hizmetleri deneyimi olan (Satış Danışmanı, Satış Elemanı, Kasiyer, Mağaza çalışanları vb.)

✈ Sağlık sektöründe deneyimi olan (Hemşire, Fizyoterapist, Psikolog, Diyetisyen vb.)





Fiziksel Koşullar

• Kadınlar için 160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo endeksine uygun olmalıdır.) Boy-kilo ölçümlerinde yalnızca THY A.O. merkezinde yapılan ölçümler kabul edilir. Boy-kilo kriter tablosu için lütfen tıklayınız.

• Fiziksel koşullara uygunluk kontrolü aşamasında, vücutta kalıcı iz bulunmaması gerektiğinden görselde belirtilen beyaz kısımlarda aşağıdaki durumlar kontrol edilmektedir. Detaylı bilgi için bağlantıya tıklayarak görseli inceleyebilirsiniz. Lütfen tıklayınız.





• Dövme (Sildirilmekte Olanlar Dahil),

• Piercing,

• Yara/Yanık/Dikiş İzi,

• Doğum Lekesi,

• Büyük Benler, Büyük Et Benleri,

• Yoğun Sivilce ve Skar İzleri,

• Egzama, Vitiligo gibi cilt rahatsızlıkları.





• Kabin Memurluğu, üniforma kullanımı gerektiren bir meslek olup Türk Hava Yolları’nda Kabin Ekibi üyeleri, yürürlükte olan “Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı ve Temsil El Kitabı” doğrultusunda görev yapmakla yükümlüdür. Üniforma kullanımına ilişkin bilgi vermek üzere oluşturulan görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız.

* Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları’nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmaktadır.





Sağlık Koşulları

• Türk Hava Yolları tarafından belirlenen sağlık kriterlerine uygun olmak,

• Sağlık süreci ile ilgili detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.





Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol

• İlan, yeterli başvuru sayısına ulaşılana kadar yayında kalacaktır. İlan kapsamında değerlendirme süreçleri Eylül ayı itibarıyla başlayacaktır.

• Yukarıdaki ilan koşullarını taşıyan adayların, ilana sadece internet ortamındaki Türk Hava Yolları kariyer sitesi “kariyer.thy.com” üzerinden başvurmaları gerekmektedir. İlan koşullarını karşılamayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.





• Yüklenen belgelerin uygunluğu kontrol edilecek ve koşulları sağlayan adaylarımız sürece devam edebilecektir. Bu nedenle şartları belgeleyebilmek için adaylarımızın kariyer portalimizde “Özgeçmiş Eklentileri” sekmesi üzerinden aşağıda yer alan ve E-Devlet üzerinden alınacak güncel tarihli belgeleri ön belge kontrolü aşaması için PDF formatında yüklemeleri gerekmektedir.

• Lisans veya Ön Lisans Mezuniyetine Dair Not Dökümü Belgesi (Transkript)

• Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi (“Adli Sicil Sorgulama” ekranında kurum türü “Resmi”, belgenin neden verileceği alanı ise “Diğer” seçilerek alınması gerekmektedir.)

• SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi (“SGK” başlığı altındaki “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü” kısmı seçilerek barkodlu belge oluşturulmalıdır.)

• Askerlik Belgesi (Erkek adaylar için-Barkodlu belge olması gerekmektedir.)





Kabin Memuru Adayı Değerlendirme Süreçleri





Değerlendirme Süreci; online İngilizce testi, video bazlı yetkinlik değerlendirmesi (İngilizce), online belge kontrolü, online envanter uygulaması, fiziksel koşullara uygunluk kontrolü ve boy-kilo ölçümü, İngilizce yeterlilik değerlendirmesi (yüz yüze), insan kaynakları ve iş birimi teknik değerlendirmesi, ön değerlendirme muayenesi, sağlık kontrolü (uçuşa elverişlilik), iş teklifi oluşmaktadır. Gerek duyulması halinde değerlendirme aşamalarında değişiklik yapılabilmektedir. Süreçler hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.





Adaylarımızın Dikkatine;

Daha önceki Kabin Memuru alım süreçlerimizde;

• Boy ölçümü aşamasında elenen, (Kadınlarda 158 cm ve altı-181 cm ve üzeri)

• İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında başvuru koşulları ile ilgili doğru beyanda bulunmadığı tespit edilen,

• Türk Hava Yolları’na ve Türk Hava Yolları çalışanına karşı sözlü ve yazılı olarak uygunsuz iletişim kurduğu tespit edilen,

• Genel Koşullara uygun olmadığı tespit edilen,

• İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında başvuru koşulları ile ilgili doğru beyanda bulunmadığı tespit edilen adaylar ilanımıza başvuru

yapamayacaklardır.

Adaylarımızla başvuru esnasında belirtilen e-posta adresleri üzerinden iletişim kurulacaktır. Bundan dolayı lütfen e-posta adresinizin güncel ve geçerli olduğundan emin olunuz ve değerlendirme süreciniz boyunca e-posta adres değişikliği yapmayınız.





Türk Hava Yolları’nda görev yapan kabin memurlarının işe alım süreçleri ve çalışma koşulları hakkında daha fazla bilgi almak için kariyer sitemizi inceleyebilir; aynı zamanda ÇevİK aracılığıyla soru sorarak da bilgi edinebilirsiniz.



