Beslenme ve diyet tedavisi, belirli bir sağlık durumunu yönetmek veya kilo vermek, kilo almak gibi bir hedefe ulaşmak için kişinin beslenme alışkanlıklarını değiştirmeyi amaçlayan bir tedavi yöntemidir. Peki beslenme ve Diyet neye bakar? Beslenme ve Diyet nedir? Hangi hastalıklara bakar? İşte MHRS ile devlet hastanesinden diyetisyen randevusu alma linki.