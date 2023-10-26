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Tırnak kırılması neden olur?

Tırnak kırılması, tırnakların uç kısmının veya kenarlarının yırtılması veya parçalanması olarak tanımlanır. Tırnaklar, keratin adı verilen bir proteinden oluşur. Keratin, güçlü ve dayanıklı bir maddedir, ancak darbe, aşınma veya diğer faktörler nedeniyle hasar görebilir. Tırnak kırılmasının nedeni, tırnakların maruz kaldığı çevresel faktörler olabilir. Peki Tırnak kırılmasına ne iyi gelir? Tırnak kırılmasına hangi vitamin eksikliği neden olur?

16:12 - 26/10/2023 Perşembe
Güncelleme: 16:54 - 26/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Tırnak kırılması neden olur?

Tırnak kırılması neden olur?

İçindekiler

Tırnak kırılması, tırnak plakasının bir veya daha fazla parçasının kopması veya kırılması durumunu ifade eder. Tırnak kırılması oldukça yaygın bir sorundur ve birçok farklı nedeni olabilir. İşte tırnak kırılmasının yaygın nedenleri ve nasıl önlenip tedavi edilebileceği hakkında bazı bilgiler:

Tırnak kırılması neden olur, nedenleri neler?

Tırnakları Aşırı Kısaltmak
: Tırnakları çok kısa kesmek, tırnak plakasını zayıflatabilir ve kırılmalarına neden olabilir.
Tırnakları Aşırı Zorlamak
: Tırnakları açma işlerinde veya sert nesnelerle temas ettirirken aşırı zorlamak tırnak kırılmasına yol açabilir.
Kimyasal Maddelere Maruz Kalma
: Tırnakları sık sık kimyasal maddelere (örneğin, aseton içeren oje çıkarıcılar) maruz bırakmak, tırnakları zayıflatabilir ve kırılmalarına yol açabilir.
Kuruluk ve Nem Kaybı
: Tırnaklarınızın kuruması ve nem kaybetmesi, kırılmalarına neden olabilir. Bu durumu önlemek için nemlendirici ürünler kullanabilirsiniz.
Yetersiz Beslenme
: Tırnaklarınızın sağlıklı kalması için vücudunuzun yeterli vitamin ve minerallere ihtiyacı vardır. Yetersiz beslenme tırnak kırılmasına yol açabilir.
Tırnak Yatağı Enfeksiyonları
: Tırnak yatağındaki enfeksiyonlar, tırnağın zayıflamasına ve kırılmasına neden olabilir.
Tırnaklara Zarar Veren Alışkanlıklar
: Tırnak yeme, tırnakları sıkıştırma veya sürekli olarak tırnaklarına darbe almak gibi zararlı alışkanlıklar tırnak kırılmasına katkıda bulunabilir.

Tırnak kırılmasını önlemek için neler yapılır?

Tırnak Kırılmasını Önleme ve Tedavi Etme İpuçları
:
  1. Tırnaklarınızı düzenli olarak bakım yapın ve uygun şekilde kesin. Tırnaklarınızı çok kısa kesmemeye özen gösterin.
  2. Kimyasal maddelerle çalışırken uygun eldivenler kullanın ve tırnaklarınızı koruyun.
  3. Tırnaklarınızı düzenli olarak nemlendirin ve kurumalarını önlemek için tırnak yağı veya nemlendirici kullanın.
  4. Sağlıklı bir diyetle yeterli vitamin ve mineralleri alarak tırnak sağlığınızı destekleyin.
  5. Tırnaklarınıza zarar veren alışkanlıklardan kaçının.
  6. Tırnak yatağı enfeksiyonlarını önlemek için temizlik ve hijyen kurallarına uyun.
  7. Tırnak kırılması sorunu devam ederse, bir dermatolog veya tırnak uzmanına başvurun. Özel bakım ve tedavi önerileri alabilirsiniz.

Tırnak kırılmasına ne iyi gelir?

Tırnak kırılması, tırnakların zayıf veya kırılgan olması nedeniyle ortaya çıkabilir. Tırnak sağlığınızı iyileştirmek ve tırnak kırılmasını önlemek için aşağıdaki önerilere dikkat edebilirsiniz:

Dengeli Beslenme
: Sağlıklı bir diyet, tırnakların ve saçın büyümesi için önemlidir. Protein, biyotin, demir, çinko ve vitaminleri içeren besinler tırnak sağlığını destekleyebilir. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, yumurta, balık, fındık ve tohumlar gibi gıdaları tüketmek faydalı olabilir.
Nemlendirme
: Tırnaklarınızın kurumasını önlemek için el kremleri veya tırnak bakım yağları kullanabilirsiniz. Özellikle kış aylarında tırnaklar daha fazla kuruyabilir, bu nedenle nemlendirme önemlidir.
Tırnakları Kısaltma
: Tırnakları çok uzun bırakmak kırılma riskini artırabilir. Tırnaklarınızı düzenli aralıklarla kısaltarak daha sağlam olmalarını sağlayabilirsiniz.
Tırnak Bakımı
: Tırnakları korumak ve güçlendirmek için tırnak cilası veya sertleştirici ürünler kullanabilirsiniz.
Tırnak Kesme Tekniği
: Tırnakları keserken doğru teknikleri kullanmak önemlidir. Tırnak kenarlarına doğru kesmek yerine düz kesmek ve köşeleri yuvarlamak tırnak kırılmasını önleyebilir.
Kimyasal Maddelerden Kaçınma
: Tırnaklarınıza zarar verebilecek kimyasal maddelerden kaçının. Özellikle aşındırıcı temizlik ürünlerini kullanırken eldiven giyin.
Tırnak Törpüsü:
Tırnak törpüsü kullanırken dikkatli olun. Aşırı törpüleme veya çok sert bir törpü kullanma tırnakları zayıflatabilir.

Tırnak kırılmasına iyi gelen besinler hangileri?

Tırnak sağlığını desteklemek ve tırnak kırılmasını önlemek için bazı besinler tüketmek faydalı olabilir. İşte tırnak sağlığına katkıda bulunabilecek besinler:

Protein
: Tırnakların büyük bir bölümü keratin adı verilen bir proteinden oluşur. Yeterli protein alımı tırnakların güçlenmesine yardımcı olabilir. Et, tavuk, balık, yumurta, süt ürünleri, fasulye ve mercimek gibi protein kaynaklarına odaklanın.
Biotin
: Biotin, tırnak sağlığı için önemli bir vitamin olarak kabul edilir. Yumurta, badem, fındık, fıstık, avokado, brokoli ve karaciğer gibi biotin içeren yiyecekleri tüketmek tırnak kırılmasını azaltabilir.
Demir
: Demir eksikliği tırnakların zayıf ve kırılgan olmasına neden olabilir. Kırmızı et, ıspanak, kuru kayısı, fasulye ve mercimek gibi demir açısından zengin gıdalar tüketmek tırnak sağlığına katkıda bulunabilir.
Çinko
: Çinko, tırnak büyümesi ve sağlığı için önemlidir. Yer fıstığı, kabak çekirdeği, kırmızı et ve süt ürünleri gibi çinko içeren besinleri tüketmek faydalı olabilir.
Omega-3 Yağ Asitleri
: Somon, sardalya, keten tohumu ve ceviz gibi omega-3 yağ asidi içeren gıdalar, tırnak sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir.
A Vitamini
: A vitamini tırnakların büyümesini destekler ve sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. Havuç, tatlı patates, kırmızı biber ve ıspanak gibi A vitamini açısından zengin gıdalar tüketmek faydalıdır.
Vitamin C:
C vitamini, kollajen üretimini artırabilir ve tırnakların güçlenmesine yardımcı olabilir. Portakal, mandalina, çilek, kivi ve biber gibi C vitamini içeren gıdaları dahil edin.
Su
: Vücudunuzun iyi hidrate olması, tırnakların kurumasını ve kırılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Günde yeterince su içmeye özen gösterin.

Tırnakların kırılmasına hangi vitamin eksikliği neden olur?

Tırnakların kırılmasına neden olan vitamin eksiklikleri şunlar olabilir:

Biotin (B7 Vitamini) Eksikliği
: Biotin, tırnak sağlığını destekleyen bir vitamin olarak bilinir. Biotin eksikliği tırnakların kırılgan, zayıf ve kolayca kırılmasına neden olabilir.
A Vitamini Eksikliği
: A vitamini, tırnakların sağlıklı büyümesini ve güçlü olmasını destekler. A vitamini eksikliği tırnakların kurumasına ve kırılmasına yol açabilir.
C Vitamini Eksikliği
: C vitamini, kollajen üretimini artırır ve tırnakların sağlamlığını korur. C vitamini eksikliği tırnakların kırılmasına ve zayıflamasına neden olabilir.
Demir Eksikliği
: Demir eksikliği anemisi, vücudun yeterli miktarda oksijen taşımasını engelleyebilir. Bu durum tırnakların büyümesini ve sağlıklı kalmasını zorlaştırabilir, bu da tırnak kırılmasına yol açabilir.
Çinko Eksikliği
: Çinko, tırnakların yapısını destekler. Çinko eksikliği tırnakların zayıflamasına ve kırılmasına neden olabilir.
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