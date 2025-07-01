TMO 2025 hububat alım ödemeleri başladı: İşte hesaplara geçecek tarih

Yumaklı, sosyal medya hesabından, TMO'nun bu yılın hububat alımlarına ilişkin paylaşım yaptı. TMO'nun, 2025 yılı hububat alım ödemelerine bugün itibarıyla başladığını bildiren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öncelikle 11 Haziran'a kadar teslim edilen ürünler için 1 milyar 63 milyon lira ödeme, üreticilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Bundan sonra ödemeler periyodik olarak devam edecek. Hayırlı ve bereketli olsun."