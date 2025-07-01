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TMO 2025 hububat alım ödemeleri başladı: İşte hesaplara geçecek tarih

TMO 2025 hububat alım ödemeleri başladı: İşte hesaplara geçecek tarih

19:101/07/2025, Tuesday
G: 1/07/2025, Tuesday
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TMO 2025 hububat alım ödemeleri başladı: İşte hesaplara geçecek tarih
TMO 2025 hububat alım ödemeleri başladı: İşte hesaplara geçecek tarih

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), 2025 yılı hububat alım ödemelerine bugün itibarıyla başladığını belirterek, "11 Haziran'a kadar teslim edilen ürünler için 1 milyar 63 milyon lira ödeme, üreticilerimizin hesaplarına aktarılıyor." ifadesini kullandı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, TMO'nun bu yılın hububat alımlarına ilişkin paylaşım yaptı. TMO'nun, 2025 yılı hububat alım ödemelerine bugün itibarıyla başladığını bildiren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:


"Öncelikle 11 Haziran'a kadar teslim edilen ürünler için 1 milyar 63 milyon lira ödeme, üreticilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Bundan sonra ödemeler periyodik olarak devam edecek. Hayırlı ve bereketli olsun."


Yumaklı'nın paylaşımında, üreticilerin ödemelerini yarından itibaren çekebileceği ve ödemesi yapılan üreticiye SMS ile bilgilendirme yapılacağı da aktarıldı.

#Toprak Mahsulleri Ofisi Tmo
#Hububat alım ödemeleri 2025
#Tarım ve Orman Bakanlığı
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