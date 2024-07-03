Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Antalya Alanya Mahmutlar mahallesinde yapımına başlanan 250 adet konut tamamlandı.
Tamamlanan konutlar 19 Temmuz 2024 tarihine kadar hak sahiplerine teslim edilecek.
Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar, radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.
Kamelyalar, çocuk oyun alanları ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.
Burdur TOKİ İlk Evim Arsa Projesi'nde hak sahibi olan vatandaşlar, arsaların yerini merak ediyorlar. Burdur’da TOKİ tarafından yürütülen "İlk Evim Arsa" projesi kapsamında müstakil arsada hak sahibi olanlar, heyecanla gelişmeleri takip ediyor. Peki Burdur TOKİ arsa yerleri belli oldu mu? İşte Burdur’da ilk evim arsa yerleri…
Adıyaman TOKİ İlk Evim Arsa Projesi'nde hak sahibi olan vatandaşlar, heyecanla arsaların yerini bekliyorlar. Adıyaman TOKİ İlk Evim Arsa Projesi'nde arsaların kesin yeri sorgulaması vatandaşların sorgulamaları arasında yeri alıyor. Peki Adıyaman TOKİ ilk evim arsa yerleri açıklandı mı, arsalar hangi bölgede? Adıyaman TOKİ arsa belirleme kuraları ne zaman çekilecek? İşte Adıyaman TOKİ ilk evim arsa projesi ile ilgili güncel bilgiler.
TOKİ, her yıl olduğu gibi 2024 yılında da borcunu erken ödeyen vatandaşlara yönelik bir indirim kampanyası olup olmadığı merak konusu. 2024 TOKİ konut başvuru tarihleri ev hayali kuranların gündeminde yer almayı sürdürüyor. Mayıs ayından itibaren başlayan başvurular, bazı illerde ihalelerin tamamlanmasıyla sona ererken, bazı projelerde hala başvuru yapma imkanı bulunmaktadır. Peki, TOKİ 2024 başvuruları başladı mı? Toplu Konut İdaresi yeni konut satışları ne zaman? TOKİ indirim kampanyası 2024 ne zaman başlıyor? İşte son detaylar...
TOKİ'nin yapacağı 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası ve 10 bin iş yeri kampanyasında sosyal konutlara başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edildi. TOKİ arsa ve işyeri başvuruları ise 10 Ekim 2022 - 15 Kasım 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Arsa tapularının verilmesi için geri sayım sürerken, hak sahipleri ile bankalar arasında sözleşme imzalanmakta. Peki TOKİ arsaları kaç metrekare? TOKİ arsa taksitleri ne zaman ödenmeye başlanacak? TOKİ arsa fiyatları, peşinat ne kadar? İşte TOKİ konut arsa satışı olan iller listesi.
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır; 4. Etap TOKİ konutlarının kuralarının çekileceğini ve bu yıl sonuna teslim edeceklerini söyledi. Peki Kayseri TOKİ 4. etap konut kuraları ne zaman çekilecek?
TOKİ arsa tahsisinin durumu, birçok kişi için merak konusu olabilmektedir. Bu rehberde, arsa tahsis bilgilerini nasıl sorgulayabileceğinize dair detaylı bilgiler bulabilirsiniz. TOKİ ilk evim arsa yeri ada parsel sorgulaması yapmak isteyen hak sahipleri arsa tahsis bilgileri nasıl sorgulanır? TOKİ müstakil arsa proje durumu nasıl öğrenilir? sorularına cevap aramakta. İşte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İlk Evim Arsa Tahsis ve Durum Bilgisi Sorgulama ekranı.
TOKİ İlk Evim Arsa Projesi kapsamında, Elazığ’da ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik uygun fiyatlı arsalar sahiplerini buluyor. Elazığ’da TOKİ tarafından yürütülen "İlk Evim Arsa" projesi kapsamında müstakil arsa çıkan vatandaşlar heyecanla gelişmeleri takip ediyor. İşte Elazığ’da ilk evim arsa yerleri.
Trabzon TOKİ İlk Evim Arsa Projesi'nde hak sahibi olan vatandaşlar, heyecanla arsaların yerini bekliyorlar. Trabzon TOKİ İlk Evim Arsa Projesi'nde arsaların kesin yeri sorgulaması vatandaşların sorgulamaları arasında yeri alıyor. Peki Trabzon TOKİ ilk evim arsa yerleri açıklandı mı, arsalar hangi bölgede? Müstakil arsalarda her hangi bir gelişme var mı? İşte Trabzon TOKİ ilk evim arsa projesi ile ilgili güncel bilgiler.
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Kütahya TOKİ İlk Evim Arsa Projesi, TOKİ tarafından 2022 yılında duyurulan ve büyük ilgi gören bir konut projesidir. Bu proje kapsamında, Kütahya'da müstakil arsanın hak sahipleri kura sonucunda belirlendi. Arsa yeri belirleme kuraları tamamlandıktan sonra banka sözleşmeleri proje bazlı olarak başlayacak. Peki TOKİ arsa yerleri Kütahya'da hangi bölgede? Kütahya TOKİ ilk evim müstakil-müşterek arsa yerleri ada parsel belli oldu mu?
TOKİ İlk Evim Arsa Projesi kapsamında, Uşak'ta ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik uygun fiyatlı arsalar sahiplerini buluyor. TOKİ tarafından hayata geçirilecek projede, kura çekilişi sonucuna göre hak sahipleri belli olmuştu. Gözler bu kez de arsa yerlerine çevrilmişti. Peki Uşak'ta müstakil arsa yerleri belli oldu mu? İşte Uşak TOKİ ilk evim arsa proje ada parsel durum bilgisi.