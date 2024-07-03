TOKİ, her yıl olduğu gibi 2024 yılında da borcunu erken ödeyen vatandaşlara yönelik bir indirim kampanyası olup olmadığı merak konusu. 2024 TOKİ konut başvuru tarihleri ev hayali kuranların gündeminde yer almayı sürdürüyor. Mayıs ayından itibaren başlayan başvurular, bazı illerde ihalelerin tamamlanmasıyla sona ererken, bazı projelerde hala başvuru yapma imkanı bulunmaktadır. Peki, TOKİ 2024 başvuruları başladı mı? Toplu Konut İdaresi yeni konut satışları ne zaman? TOKİ indirim kampanyası 2024 ne zaman başlıyor? İşte son detaylar...