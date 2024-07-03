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TOKİ Antalya Alanya’da 250 konutu teslim ediliyor

Evet, TOKİ tarafından Antalya Alanya Mahmutlar Mahallesi'nde inşa edilen 250 konut hak sahiplerine teslim edilecek. İşte TOKİ Antalya Alanya’da 250 konutun teslim tarihi.

15:35 - 3/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
TOKİ Antalya Alanya konutları ne zaman teslim ediliyor?
TOKİ Antalya Alanya konutları ne zaman teslim ediliyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Antalya Alanya Mahmutlar mahallesinde yapımına başlanan 250 adet konut tamamlandı.

Tamamlanan konutlar 19 Temmuz 2024 tarihine kadar hak sahiplerine teslim edilecek.

Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar, radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.

Kamelyalar, çocuk oyun alanları ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.



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#toki antalya konutları
#TOKİ Alanya Mahmutlar mahallesi konutları
27 dakika önce
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