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Trabzon'da otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada yaralanan aynı aileden 3 kişi tedavi altına alındı. Erzurum'dan bölgeye gezmek için geldikleri öğrenilen yaralılar, Of Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. İşte detaylar.

15:38 . 29/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Trabzon'da otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı

Trabzon'da otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı

'un Çaykara ilçesinde, otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada yaralanan aynı aileden 3 kişi tedavi altına alındı.

OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Bölgenin önemli turizm merkezlerinden, ilçeye bağlı Uzungöl Mahallesi'nde Abdullah Altundağ'ın kullandığı 31 P 1717 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, sürücü ile annesi Şaduman ve babası Ömer Altundağ'ı bulundukları yerden kurtardı.

Erzurum'dan bölgeye gezmek için geldikleri öğrenilen yaralılar, Of Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



#Trabzon
#Çaykara
#Of Devlet Hastanesi
1 saat önce
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