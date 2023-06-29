Trabzon'da, 6 yıl önce daha 15 yaşında PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15), sosyal medya hesabından 24 Haziran 2017'de yaptığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımı, yıl dönümünde yeniden gündem oldu. Türkiye, şehit Eren’i dualarla anıyor…