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Trabzonspor - Kopenhag rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a 2-1 yenildi. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor ile Kopenhag karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz, 2-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında kazanarak gruplara kalmak istiyor. Peki, Trabzonspor - Kopenhag rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11 belli oldu mu? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor- Kopenhag CANLI: Trabzonspor Kopenhag maçı kaçta, hangi kanalda, canlı mı?
Trabzonspor Kopenhag

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Trabzonspor ile Kopenhag rövanş karşılaşmasının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kopenhag maçı hangi kanalda? Trabzonspor maçı saat kaçta? Ne

TRABZONSPOR KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak Trabzonspor-Kopenhag maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Bugün TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları anbean fanatik.com.tr'de olacak.

Trabzonspor-Kopenhag muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Trezeguet, Cornelius

Kopenhag: Ryan, Ankersen, Vavro, Khotcholava, Kristansen, Zeca, Falk, Haraldsson, Lerager, Claesson, Biel

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie, yönetecek.

Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek. Fraport TAV Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Anastasios Bakasetas da maçta süre alamayacak.

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