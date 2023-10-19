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Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kimler?

Trendyol 1. lig’de 9. hafta heyecanı başlıyor. Milli aranın ardından 1. lig’de takımlar 9. maçlarını oynayacak. Haftanın açılış maçında Tuzlaspor evinde Kocaelispor’u konuk edecek. Haftanın kapanış maçı ise Gençlerbirliği ile Altay arasında olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 1. Lig’de 9. haftanın maçlarını yönetecek hakemleri de duyurdu. Peki, Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kim? İşte 1. Lig 9. hafta fikstürü ve hakemleri.

10:26 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kimler?

Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kimler?

Trendyol 1. Lig’de milli aranın ardından 9. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden çekişmeli maçların oynanacağı haftada lider Eyüpspor deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak. Bu maçı hakem Alper Akarsu yönetecek. Peki, Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kimler? İşte detaylar.

TRENDYOL 1. LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR, HAKEMLER KİMLER?

21 Ekim Cumartesi

13.30 Tuzlaspor-Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay

13.30 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü: Kutluhan Bilgiç

16.00 Sakaryaspor-Adanaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Göztepe-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Ozan Ergün

22 Ekim Pazar

13.30 Bodrum FK-Teksüt Bandırmaspor: Mehmet Türkmen

16.00 Bitexen Giresunspor-Boluspor: Emre Kargın

16.00 Ümraniyespor-Manisa FK: Gürcan Hasova

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Eyüpspor: Alper Akarsu

23 Ekim Pazartesi

20.00 Gençlerbirliği-Altay: İlker Yasin Avcı

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI





#Trendyol 1. Lig
#TFF
#Merkez Hakem Kurulu
34 dakika önce
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