Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kimler?
Trendyol 1. Lig’de milli aranın ardından 9. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden çekişmeli maçların oynanacağı haftada lider Eyüpspor deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak. Bu maçı hakem Alper Akarsu yönetecek. Peki, Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kimler? İşte detaylar.
TRENDYOL 1. LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR, HAKEMLER KİMLER?
21 Ekim Cumartesi
13.30 Tuzlaspor-Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay
13.30 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü: Kutluhan Bilgiç
16.00 Sakaryaspor-Adanaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Göztepe-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Ozan Ergün
22 Ekim Pazar
13.30 Bodrum FK-Teksüt Bandırmaspor: Mehmet Türkmen
16.00 Bitexen Giresunspor-Boluspor: Emre Kargın
16.00 Ümraniyespor-Manisa FK: Gürcan Hasova
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Eyüpspor: Alper Akarsu
23 Ekim Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği-Altay: İlker Yasin Avcı