Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kimler?

Trendyol Süper Lig’de 9. hafta heyecanı başlıyor. Milli aranın ardından Süper Lig’de takımlar 9. maçlarını oynayacak. Haftanın açılış maçında Kayserispor evinde Çaykur Rizespor’u konuk edecek. 21 Ekim Cumartesi günü Süper Lig’de toplamda 4 maç oynanacak ve derbi de bugünde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu haftanın maçlarını yönetecek hakemleri de açıkladı. Peki, Trendyol Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kim? İşte Trendyol Süper Lig 9. hafta fikstürü ve hakemleri.