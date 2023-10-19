Trendyol Süper Lig’de milli aranın ardından 9. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. İçerisinde derbinin de bulunduğu haftada birçok kritik maç oynanacak. Maçlar 21 Ekim Cumartesi günü start verecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu bu haftada görev alacak hakemleri de bu kapsamda yayınladı. Peki, Trendyol Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kimler? İşte detaylar.