Trendyol Süper Lig 9. hafta fikstürü ve hakemleri
Trendyol Süper Lig’de milli aranın ardından 9. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. İçerisinde derbinin de bulunduğu haftada birçok kritik maç oynanacak. Maçlar 21 Ekim Cumartesi günü start verecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu bu haftada görev alacak hakemleri de bu kapsamda yayınladı. Peki, Trendyol Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kimler? İşte detaylar.
TRENDYOL SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR, HAKEMLER KİMLER?
Trendyol Süper Lig 9. hafta maçları ve hakemleri şu şekilde:
13.30 Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor: Burak Şeker
16.00 Gaziantep FK-Bitexen Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Halil Umut Meler
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü: Yiğit Arslan
19.00 Yılport Samsunspor-RAMS Başakşehir: Murat Erdoğan
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
20.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler