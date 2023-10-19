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Trendyol Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kimler?

Trendyol Süper Lig’de 9. hafta heyecanı başlıyor. Milli aranın ardından Süper Lig’de takımlar 9. maçlarını oynayacak. Haftanın açılış maçında Kayserispor evinde Çaykur Rizespor’u konuk edecek. 21 Ekim Cumartesi günü Süper Lig’de toplamda 4 maç oynanacak ve derbi de bugünde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu haftanın maçlarını yönetecek hakemleri de açıkladı. Peki, Trendyol Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kim? İşte Trendyol Süper Lig 9. hafta fikstürü ve hakemleri.

10:14 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig 9. hafta fikstürü ve hakemleri

Trendyol Süper Lig 9. hafta fikstürü ve hakemleri

Trendyol Süper Lig’de milli aranın ardından 9. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. İçerisinde derbinin de bulunduğu haftada birçok kritik maç oynanacak. Maçlar 21 Ekim Cumartesi günü start verecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu bu haftada görev alacak hakemleri de bu kapsamda yayınladı. Peki, Trendyol Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kimler? İşte detaylar.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR, HAKEMLER KİMLER?

Trendyol Süper Lig 9. hafta maçları ve hakemleri şu şekilde:

21 Ekim Cumartesi:

13.30 Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor: Burak Şeker

16.00 Gaziantep FK-Bitexen Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Çağdaş Altay

19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Halil Umut Meler

22 Ekim Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü: Yiğit Arslan

19.00 Yılport Samsunspor-RAMS Başakşehir: Murat Erdoğan

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan

23 Ekim Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

20.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI





#Trendyol Süper Lig
#TFF
#Merkez Hakem Kurulu
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