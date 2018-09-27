Tropik Fırtına nedir? Meteoroloji’den Tropik Fırtına uyarısı geldi

Meteoroloji’den Tropik Fırtına uyarısı geldi. Bu uyarının ardından ise vatandaşlar Tropik Fırtına nedir sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

Meteoroloji açıklaması

Yapılan son değerlendirme ve analizlere göre bugün öğleden sonra Orta Akdeniz’de oluşması beklenilen Alçak basınç merkezinin derinleşerek şiddetini arttırması ve Tropik Fırtınaya dönüşmesi tahmin ediliyor. Orta Akdeniz’de oluşması beklenen Fırtınanın hafta sonu doğuya doğru hareket etmesi beklenmektedir.

Farklı tahmin senaryolarında fırtınanın şiddeti ve yeri konusundaki belirsizlikler halen devam etmektedir. Bununla birlikte Fırtınanın Ege bölgesini etkilemesi durumunda, 30 Eylül 2018 Pazar günü, rüzgar hızının 100-120 km/saate ulaşması ve meydana gelecek yağışların da 75 kg/m2 ve üzerinde şiddetli yağış şeklinde olması beklenmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak fırtınanın oluşumu ve gelişimi takip edilmekte olup; Fırtınanın yön, şiddet ve etkileyeceği alan konusunda gerekli olduğunda tahmin, uyarı ve açıklamalar yapılacaktır.

Tropik Fırtına Nedir?

Tropikal bir depresyonla başlayan fırtına daha düzenli hale gelir ve rüzgar hızları 39 mil / saatten daha fazla olursa, siklon tropik bir fırtına olarak adlandırılır. Tropik siklonun başlangıç aşamasında, yani tropikal depresyonda fırtına Katrina gibi bir isim almaz.Bu başlangıç aşamasında, Tropikal Depresyon 05 ya da bununla da pek de ilginç olmayan bir şey olarak bilinir. Ancak, bu Tropik Depresyon 05'in 39 mil / saatten fazla rüzgar hızı kazanmasıyla resmi olarak tropik bir fırtına olur. Şimdi, Ulusal Kasırga Merkezi önemli bir olay haline geldiği için bir isim veriyor. Aynı tropik fırtınanın bir kasırgaya dönüşmesinden sonra bile, Katrina ya da Bobby gibi ona verilen isim hala kullanılmaktadır.

Tropik Fırtına ve Kasırga arasındaki fark nedir?

Tropikal bir fırtına ile kasırga arasındaki temel fark, siklonun yoğunluğunda yatar.

• Tropik Fırtına ve Hurricane Tanımları:

• Eğer siklonun rüzgar hızı 39 mil / saat'ten büyükse, tropik bir fırtına olarak anılır.

• Rüzgar hızı 73 mph'den yüksek olduğunda, aynı siklon bir kasırga (veya bir tayfun) haline gelir.

• Rüzgar hızı 38 mil / saat'in altına düştüğünde, siklon sadece tropikal depresyon olarak adlandırılır.

• Bağlantı:

• Tropikal fırtına ve kasırga, tropik siklonun sırasıyla erişebileceği ikinci ve üçüncü aşamalardır.

• Kasırga Kategorileri:

• 74 ila 95 mil hızındaki rüzgar bir kasırgayı kategori 1 olarak nitelendirir.

• Kategori 2 kasırgaların rüzgar hızı 96-110 mph'dir.

• Kategori 3 kasırgalarının rüzgar hızı 111-129 mil.

• Kategori 4 kasırgalarının rüzgar hızı 130-156 mil.

• Kategori 5 kasırgalarının hızı 157 mph veya daha yüksek bir rüzgar hızına sahiptir.

Kaynak: tr.esdifferent.com

Şiddetli fırtına yaklaşıyor

Orta Akdeniz’de bugün öğleden sonra oluşması beklenen tropik fırtınanın Ege Bölgesi’nin özellikle kıyı kesimlerinde etkili olacağı belirtildi.

Yapılan son değerlendirme ve analizlere göre bugün öğleden sonra Orta Akdeniz’de oluşması beklenen alçak basınç merkezinin derinleşerek şiddetini arttırması ve tropik fırtınaya dönüşeceği tahmin ediliyor. Orta Akdeniz’de oluşması beklenen fırtınanın hafta sonu doğuya doğru hareket ederek, Türkiye’nin batı kesimlerini de etkilemesi bekleniyor.

Farklı tahmin senaryoların da fırtınanın şiddeti ve yeri konusundaki belirsizlikler halen devam ettiği bildirildi. Bununla birlikte mevcut veriler doğrultusunda yapılan değerlendirmede fırtınanın İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale illerinde 30 Eylül 2018 Pazar günü 100-120 km/saate ulaşması ve meydana gelecek yağışların da 75 kg/m2 ve üzerinde şiddetli yağış şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin fırtınanın oluşumu ve gelişimi takip edilmekte olduğu kaydedildi. Fırtınanın yönü, şiddeti ve etkileyeceği alan konusunda gerekli olduğunda tahmin, uyarı ve açıklamaların yapılacağı ifade edildi.