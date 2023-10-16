Tubidy Mp3 dönüştürücü ve çevirici! Tubidy uygulaması

Tubidy Mp3 uygulaması ile dilediğiniz kadar müziği ve videoları çevirebilirsiniz. Sosyal medya üzerinde vakit geçiren kullanıcıların en çok ziyaret ettiği sitelerin başında Youtube geliyor. Her kesime hitap eden videoların olması nedeniyle kullanıcılar birçok videoyu da çevirmek istiyor. Sizlere sunacağımız bağlantılar üzerinden sizler de Mp3, Avi veya diğer formatlara dönüştürüp indirebileceksiniz.

Tubidy için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Tubidy Mp3 dönüştürücü ve çevirici

http://tubidy.mobi/

Youtube içerisindeki tüm müzikleri bünyesinde bulunduran Tubidy, kullanıcısının istediği her müziği rahatlıkla indirmeye olanak veriyor. Bu sayede rakipleri arasından sıyrılarak daha popüler ve daha çok tercih edilerek hızla büyümeye devam ediyor. Sistemin alt yapısı sayesinde servise en yeni müzikler ve popüler şarkılar hemen yükleniyor. Tubidy'de tüm sanatçılara ait hem eski hem de yeni tüm albümlere rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Bu sayede istediğiniz şarkıyı dinleyebiliyorsunuz. Servis üzerinden aradığınız her tarzda müziği indirebiliyorsunuz. Özellikle Tubidy son zamanlarda yabancı dilde şarkılar, İlahi ve Slow müzik indirmek adına da kullanılıyor. Bu uygulamayı kullanabilmek için ilk olarak Tubidy sistemine kayıt olmak gerekiyor.









Taşınabilir cihaz şarkı indirme programı olan Tubidy mobil ile ücretsiz müzik indirebilirsiniz. Mp3 indirerek kendi müzik listenizi oluşturabilirsiniz. Tubidy mp3 indirme sitesi ile telefonunuza şarkı indirip mp3 yükleyebilirsiniz.









Tubidy ile telefon ve tabletlerinize dilediğiniz müziği indirebilirsiniz. İstediğiniz müziği youtube ya da izlesene.com adresinden videoyu mp3 formatında telefonunuza indirebiliyorsunuz.









Birçok kullanıcı müzik dinlemek ve beğendiği müzikleri, mp3 leri indirmek için internete girer. Bu konuyla ilgili internet ortamında birçok websitesi var ama bu websitelerinden maalesef sadece birkaçı güvenilir. Güvenilir bir müzik sitesinin zor bulunmasının yanısıra bir çoğumuz müzik dinlemek veya indirmek için internete girerken birtek bilgisayarımızdan değil aynı zamanda cep telefonlarımızdan da faydalanmaya başladık. İşte bu saydığım her iki duruma da hitap edebilen bir siteyi tanıtacağım bugün. Ücretsiz müzik indirebileceğiniz, ücretsiz mp3 indirebileceğiniz bir site olan tubidy, dünya genelindeki internet fenomenleri arasında çoktan yerini almış durumda. Ülkemizde de hızla yükselen bir arama hacmine sahip olan tubidy yakın zamanda herkesin kullandığı bir site olma yolunda sağlam adımlarla ilerliyor.























