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TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu 2024?

"TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyonuyla birlikte, milyonlarca emekli ve memurun beklediği 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Açıklanacak olan enflasyon verileriyle birlikte hem kira artış oranları hem de memur ve emeklinin zammına yansıyan 5 aylık enflasyon farkı belirlenecek. Peki TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu 2024?

15:02 - 31/05/2024 Friday
Yeni Şafak
TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

"TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu 2024?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayı enflasyon kararı için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verileri hem işyeri sahipleri hem de kiracıları yakından ilgilendiriyor. Peki TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu 2024?

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Mayıs ayı enflasyon verileri 3 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLACAK

Açıklanacak olan mayıs ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emeklilerin yılda 2 kez aldığı toplu sözleşme zammına ek olarak 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak.

5 aylık enflasyon farkı 3 Haziran'da TÜİK tarafından açıklanacak olan mayıs enflasyonu sonrasında belirlenecek.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 olarak açıklandı.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16 ve nisan ayı için 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 18,72 olarak belirlendi.

#TÜİK
#Enflasyon
#kira artış oranı
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