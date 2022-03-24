Türkiye- Portekiz maçı kesin 11'ler belli oldu!

Portekiz - Türkiye maçı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mız, Portekiz'i eleyerek bir üst tura çıkmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Türkiye Portekiz maçı ilk 11'leri netleşti.

TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI İLK 11'LER

Portekiz: Diogo Costa, Fonte, Danilo, Raphael Guerreiro;

Moutinho, Fernandes, Bernardo Silva, Otavio, Diogo Jota, Ronaldo.

Türkiye: Uğurcan, Ozan, Merih, Çağlar, Zeki, Orkun, Hakan, Berkan, Cengiz, Burak

TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Tarih: 24.03.2022

Saat: 22:45

Hakem: Daniel Siebert

Stadyum: Dragao

Yayın Kanalı: TRT 1

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TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇINI KAZANIRSA NE OLUR?

Millilerimiz, karşılaşmayı kazandığı takdirde, 29 Mart Salı günü Konya'da İtalya-Kuzey Makedonya play-off eşleşmesinin galibiyle final maçına çıkacak.

TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇINI KAYBEDERSE NE OLUR?

Türk Milli Takımı, Portekiz maçını kaybetmesi halinde ise İtalya-Kuzey Makedonya müsabakasının mağlubu ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

İlk maç 1955'te

Türkiye ve Portekiz ilk kez 18 Aralık 1955'te İstanbul İnönü Stadı'ndaki özel maçta karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekip, bu maçı 3-1 kazandı. Milli takımın golleri Lefter Küçükandonyadis, Metin Oktay ve Nazmi Bilge'den geldi.

Son maç Türkiye'nin

Ay-yıldızlı ekip, Portekiz ile oynadığı son maçı kazandı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da 2 Haziran 2012'de oynanan özel maçı Türkiye 3-1 kazandı.

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Milli takımın golleri Umut Bulut (2) ve Pepe'den (kendi kalesine) gelirken, Portekiz'in tek golünü Nani attı.

Bu maçta kaleci Volkan Demirel, Cristiano Ronaldo'nun penaltısında gole izin vermemişti.

Türkiye bu galibiyetle rakibi karşısındaki 6 maçlık yenilgi ve 4 maçlık gol atamama serisini de bitirmişti.

Cristiano Ronaldo'dan Türkiye Sözleri

Ronaldo sosyal medya hesabından yaptığı maç öncesi paylaşımda, "2022 Dünya Kupası'na tamamen odaklanın. Her zaman olduğu gibi Portekiz'i temsil etmekten gurur duyuyorum. Yolun kolay olmayacağını biliyoruz, karşılaşacağımız ve bizimle aynı hedefleri olan rakiplere saygımız sonsuz. Birlikte Portekiz'i hak ettiği yere koymak için savaşacağız. Haydi yapalım şunu!" ifadelerini kullandı.

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SPOR Portekiz'e karşı oynayamayacak 4 isim belli oldu

Portekiz'in 11'i: Diogo Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Guerreiro, Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo, Otavio, Jota, Cristiano Ronaldo https://t.co/KMAMcySRGw — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 24, 2022















