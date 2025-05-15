Türkiye'nin en pahalı ve en ucuz şehirleri hangileri?

İstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin Nisan 2025 verileri, kiralık ev arayanlar için güncel durumu ortaya koydu. Türkiye genelinde ortalama kira bedeli 20.000 TL'ye ulaştı.

EN PAHALI ŞEHİRLER HANGİLERİ?

Kira fiyatlarında en yüksek ortalamalara sahip şehirler şu şekilde sıralandı:

• İstanbul: 26.500 TL

• Muğla: 26.000 TL

• İzmir: 23.500 TL

• Ankara: 23.500 TL

• Antalya, Kocaeli, Yalova: 20.000 TL

Tatil bölgeleriyle öne çıkan Muğla ve Antalya, büyükşehirlerle yarışan kira rakamlarıyla dikkat çekiyor.

EN UCUZ KİRALAR HANGİ İLLERDE?

En düşük kira ortalamalarına sahip iller bile 10 bin TL'nin üzerine çıkmış durumda. Nisan ayı itibarıyla en uygun şehirler ve kira ortalamaları şöyle:

Kilis: 10.000 TL

Muş: 10.500 TL

Kars, Burdur, Aksaray: 11.000 TL

Karaman, Yozgat: 11.500 TL

Mardin, Siirt, Bitlis, Bingöl, Bayburt, Isparta, Karabük: 12.000 TL

Düzce: 12.500 TL

Bu veriler, en ucuz şehirlerde dahi kira bedelinin ciddi şekilde yükseldiğini gösteriyor.

İSTANBUL’DA DEPREM KORKUSU KİRALARI DÜŞÜRDÜ MÜ?

6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’da bazı ilçelerde kira fiyatlarında düşüş yaşandı. Riskli bölgelerde metrekare kira bedeli ortalama 200 TL’ye kadar geriledi. Düşüşün en fazla hissedildiği ilçeler ise:

Silivri

Bağcılar

Esenler

Sultangazi

Avcılar

Büyükçekmece

Beylikdüzü

İstanbul genelinde metrekare başına kira ortalaması 287,50 TL iken, bu ilçelerde yaşanan düşüş dikkat çekti.



















