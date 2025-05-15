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Türkiye'nin en pahalı ve en ucuz şehirleri hangileri?

Türkiye'nin en pahalı ve en ucuz şehirleri hangileri?

09:3415/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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2025 Nisan ayı verilerine göre Türkiye’de ortalama kiralık konut fiyatları belli oldu. İstanbul, Muğla ve İzmir en pahalı şehirler arasında zirvede yer aldı. İşte şehir şehir kira tablosu...

İstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin Nisan 2025 verileri, kiralık ev arayanlar için güncel durumu ortaya koydu. Türkiye genelinde ortalama kira bedeli 20.000 TL'ye ulaştı.

EN PAHALI ŞEHİRLER HANGİLERİ?

Kira fiyatlarında en yüksek ortalamalara sahip şehirler şu şekilde sıralandı:

• İstanbul: 26.500 TL

• Muğla: 26.000 TL

• İzmir: 23.500 TL

• Ankara: 23.500 TL

• Antalya, Kocaeli, Yalova: 20.000 TL

Tatil bölgeleriyle öne çıkan Muğla ve Antalya, büyükşehirlerle yarışan kira rakamlarıyla dikkat çekiyor.

EN UCUZ KİRALAR HANGİ İLLERDE?

En düşük kira ortalamalarına sahip iller bile 10 bin TL'nin üzerine çıkmış durumda. Nisan ayı itibarıyla en uygun şehirler ve kira ortalamaları şöyle:

  • Kilis: 10.000 TL
  • Muş: 10.500 TL
  • Kars, Burdur, Aksaray: 11.000 TL
  • Karaman, Yozgat: 11.500 TL
  • Mardin, Siirt, Bitlis, Bingöl, Bayburt, Isparta, Karabük: 12.000 TL
  • Düzce: 12.500 TL

Bu veriler, en ucuz şehirlerde dahi kira bedelinin ciddi şekilde yükseldiğini gösteriyor.

İSTANBUL’DA DEPREM KORKUSU KİRALARI DÜŞÜRDÜ MÜ?

6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’da bazı ilçelerde kira fiyatlarında düşüş yaşandı. Riskli bölgelerde metrekare kira bedeli ortalama 200 TL’ye kadar geriledi. Düşüşün en fazla hissedildiği ilçeler ise:

  • Silivri
  • Bağcılar
  • Esenler
  • Sultangazi
  • Avcılar
  • Büyükçekmece
  • Beylikdüzü

İstanbul genelinde metrekare başına kira ortalaması 287,50 TL iken, bu ilçelerde yaşanan düşüş dikkat çekti.






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