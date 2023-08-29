|
Özgün

2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve maç tarihleri

‘UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?’ sorusu temsilcimiz Galatasaray’ın da bulunduğu Şampiyonlar Ligi play-off turu öncesi futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off rövanş maçları 29-30 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Toplamda 6 rövanş karşılaşması oynanacak ve ardından grup kuraları çekilecek. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi çeyrek final, yarı final ve final maçları ne zaman, nerede oynanacak? İşte detaylar.

11:04 . 29/08/2023 Salı
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve maç tarihleri araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmaları 29-30 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Ardından UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları çekilecek. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupların belli olacağı kura çekimi
31 Ağustos Perşembe
günü gerçekleştirilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezonun şampiyonu Manchester City ve Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla ile birlikte UEFA ülkeler sıralamasında ilk 6'da yer alan 6 takım 1. torbada yer alacak.

Diğer takımlar ise 2022 UEFA takım katsayılarına göre torbalarda yer alacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şampiyonlar Ligi 2023/24 sezonunda ilk maçlar 19-20 Eylül tarihleri arasında oynanacak.

Gruplardaki son maçlar ise 12-13 Aralık'ta yapılacak.

Son 16 turu maçlarının kura çekimi 18 Aralık'ta, eşleşmelerdeki ilk maçlar ise 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat'ta oynanacak. Çeyrek finale kalacak takımlar ise 5-6 Mart ve 16-17 Mart'taki rövanş maçlarının ardından belli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL, YARI FİNAL VE FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek final

İlk maçlar: 9-10 Nisan 2024

İkinci maçlar: 16-17 Nisan 2024

Yarı final

İlk maçlar: 30 Nisan-1 Mayıs 2024

İkinci maçlar: 7-8 Mayıs 2024

Final

1 Haziran 2024 - Wembley



#UEFA Şampiyonlar Ligi
#grup maçları
#play-off
#final
#yarı final
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gaziantep FK - Galatasaray maç biletleri ne kadar?