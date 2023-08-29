2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve maç tarihleri araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmaları 29-30 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Ardından UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları çekilecek. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezonun şampiyonu Manchester City ve Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla ile birlikte UEFA ülkeler sıralamasında ilk 6'da yer alan 6 takım 1. torbada yer alacak.

Diğer takımlar ise 2022 UEFA takım katsayılarına göre torbalarda yer alacak.

Son 16 turu maçlarının kura çekimi 18 Aralık'ta, eşleşmelerdeki ilk maçlar ise 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat'ta oynanacak. Çeyrek finale kalacak takımlar ise 5-6 Mart ve 16-17 Mart'taki rövanş maçlarının ardından belli olacak.