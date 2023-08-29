UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve maç tarihleri araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmaları 29-30 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Ardından UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları çekilecek. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezonun şampiyonu Manchester City ve Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla ile birlikte UEFA ülkeler sıralamasında ilk 6'da yer alan 6 takım 1. torbada yer alacak.
Diğer takımlar ise 2022 UEFA takım katsayılarına göre torbalarda yer alacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Şampiyonlar Ligi 2023/24 sezonunda ilk maçlar 19-20 Eylül tarihleri arasında oynanacak.
Gruplardaki son maçlar ise 12-13 Aralık'ta yapılacak.
Son 16 turu maçlarının kura çekimi 18 Aralık'ta, eşleşmelerdeki ilk maçlar ise 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat'ta oynanacak. Çeyrek finale kalacak takımlar ise 5-6 Mart ve 16-17 Mart'taki rövanş maçlarının ardından belli olacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL, YARI FİNAL VE FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Çeyrek final
İlk maçlar: 9-10 Nisan 2024
İkinci maçlar: 16-17 Nisan 2024
Yarı final
İlk maçlar: 30 Nisan-1 Mayıs 2024
İkinci maçlar: 7-8 Mayıs 2024
Final
1 Haziran 2024 - Wembley