Üniversite ulaşım desteği başvurusu başladı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, öğrencilere ulaşım desteği hakkında bilgiler verdi. NTV ekranlarında soruları yanıtlayan Yanık, ulaşım desteği ne kadar, kimlere ve ne zaman verilecek sorularını açıklığa kavuşturdu. Bu açıklamanın ardından ise ulaşım desteği başvurusu hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, ulaşım desteği miktarı ve detayları...

Üniversite ulaşım desteği kimlere verilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarını, lisans ve 25 yaş altı olanlara, ailelerinden uzak olan öğrencilerin gidiş-dönüş biletlerini biz karşılayacağız." dedi.

Üniversite ulaşım desteği ne kadar?

Yanık konuyla ilgili, "Tek yön 500 liraya kadar ödeme yapacağız. Yılda iki kez olacak. Her bir öğrenciye yaklaşık 2 bin lira ödemesi olacak. Ödemeler, vakıflarımız aracılığıyla öğrencilerimizin IBAN'larına yatırılacak" açıklamasında bulundu.

Üniversite ulaşım desteği kim verecek, yol parası destek ödemesi nereye yatacak?

Bu kapsamda ailesinden uzakta öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yılda 2 defa gidiş- dönüş biletleri karşılanacak. Her bir ilet için 2022 yılında 500, 2023 yılında 750 TL destek verilecek. Böylece her öğrenciye 2022'de toplam 2 bin, 2023'te 3 bin TL bilet ücreti verilecek. Destek bütçesi toplam 300 milyon TL olacak. Destekten 150 bin üniversite öğrencisi yararlanacak. Ödemeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından öğrencinin IBAN hesabına aktarılacak. Başvuru, öğrencinin ailesinin ikamet ettiği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılacak. Öğrencilerin ailesi de başvuru yapabilecek ve vakıflar başvuruyu değerlendirecek.

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Anaokulu desteği ne zaman yatacak?

Anaokulu desteğine yönelik olarak Bakan Bilgin "'İlk ödemeyi bu hafta yapacağız. Sadece vatandaşlarımızın çocuklarını okula kaydettirmeli yeterli. Biz çocuklarımız için ödemeleri, Milli Eğitim Bakanlığı'na yapacağız" dedi.

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